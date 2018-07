Marco Antonio Méndez: «La información fluye de una forma poco contrastada en estos tiempos» El periodista deportivo vallisoletano celebra 40 años en la élite de la profesión

El vallisoletano Marco Antonio Méndez Romualdo repasa sus 40 años de trayectoria como periodista deportivo en los que ha trabajado y colaborado para multitud de medios, entre ellos ABC Castilla y León, en los que ha podido cubrir y narrar las grandes gestas deportivas de los principales clubes de la ciudad. Sus entrevistas con Miguel Indurain, Rafa Nadal o Ángel Nieto son las que más «huella» le han dejado, aunque sus mayores alegrías coinciden con los éxitos de los equipos de su tierra. A los que quieran seguir sus pasos les aconseja «trabajo, ética y conocimientos».

Ha trabajado en prensa, radio y televisión, ¿cual es el medio que más le ha llenado como periodista y por qué?

A mí siempre me ha gustado más la radio. Si quieres enriquecer los egos tienes que irte a televisión, porque allí todo el mundo te conoce y te hace famoso. Por otro lado, la prensa escrita tal y como yo la he conocido en otros tiempos, ahora está mucho más 'diluída' en cuanto a la creación, pero tiene la posibilidad del enriquecimiento lírico-poético a la hora de describir una noticia del tipo que sea.

¿Qué piensa del periodismo deportivo de hoy en día? ¿Hay mucha diferencia con respecto a acuando usted empezó?

Habiendo conocido cómo era el periodismo deportivo en los años 70, la evolución ha sido mucho más asequible de lo que era antes, pero también por el mismo motivo se ha vulgarizado, es menos especializada, menos concreta. Y la entrada a saco de las redes sociales también se ha notado. La información fluye de una manera poco contrastada y controlada en estos tiempos.

¿Qué consejos le daría a los jóvenes que se quieren dedicar al periodismo deportivo?

Ganas de trabajar, ética y determinados conocimientos que se irán adquiriendo automáticamente con el paso de los años. Si hablamos de periodismo deportivo, es muy importante que el que se quiera dedicar a cubrir el deporte haya practicado cualquier actividad deportiva para conocerlos. De fútbol o de baloncesto casi todo el mundo entiende, pero para saber de árbitros, comportamientos en el césped o de otros deportes hay que conocer algo más a mayores.

¿Qué momentos deportivos que haya vivido en primera persona recuerda con más alegría y emoción?

Estrictamente deportivos tengo un grandísimo recuerdo de cuando entré en Cope por primera vez. Mi primera información fue una mañana de domingo que me tocó cubrir desde los campos de la Rondilla contra otro equipo vallisoletano. Se jugaban el ascenso a Regional si mal no recuerdo. En aquella época hice la previa, el descanso y el final del encuentro desde una cabina telefónica a la que me tenía que desplazar del campo como unos 100 metros con el riesgo de que pudiera perderme un gol o cualquier jugada. Tenía que llamar a la emisora para avisar de que ya estaba dispuesto a soltar la información. Tengo un grandísimo recuerdo de ese día. También he de decir que he sido el único periodista deportivo de Valladolid que ha portado la antorcha olímpica en Barcelona 92. Por ejemplo, he tenido la posibilidad de entrevistar a Miguel Indurain cuando ya había ganado tres Tour de Francia y era prácticamente imposible acercarse a él. En aquella cabina estábamos él y yo solos.

¿Y con más tristeza?

Cada vez que se ha producido algún descenso de los equipos de la máxima categoría vallisoletana. He estado 23 años tretransmitiendo al Real Valladolid en las categorías en las que haya estado y desde el punto de vista personal podrías pensar en que un descenso podría significar disminución de ingresos, como así ocurrió en mi etapa en Onda Cero después de dejar ABC. El descenso de los blanquiviolea a Segunda supuso la imposibilidad de retransmitir al equipo en dicha categoría. En todo caso, si te gusta, si tienes ilusión, al final te parece todo positivo.

Habrá conocido a cientos de deportistas en estos años ¿Cuál de ellos le ha dejado más huella y por qué?

Yo siempre he tenido tres o cuatro ídolos deportivos que han sido Miguel Induarin, por el palmarés y por su comportamiento humano, aunque fuera una persona parca en palabras. En segundo lugar, Ángel Nieto. Ha sido una persona muy natural en la forma de comportarse y de atenderte. Cómo no, Rafa Nadal, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar en varias ocasiones. El espíritu, la concentración, la mentalidad, el comportamiento deportivo y humano que tiene siempre. Como anécdota, conocí en su etapa como juvenil a Fernando Hierro, traído a Valladolid por su hermano Manolo Hierro. Un chaval al que Vicente Cantatore echó el ojo y que creció de una forma brutal en la capital vallisoletana. Años después, como todos ya sabemos, fichó por el Real Madrid.

¿Y quiénes han sido para usted los más grandes "genios" que se ha podido disfrutar en Valladolid?

Cuando estás haciendo información, lo que más impacta es el efecto de un deportista cuando consigue algo importante. Yo diría que por su trato personal y humano podría citar a Narciso Suárez que ganó una medalla olímpica en Los Ángeles y que ha participado en cuatro o cinco juegos olímpicos. Podría pensar también en Pilar Fernández Valderrama, una atleta que ha sido campeona de España muchas veces; la atleta Mayte Martínez, que sigue relacionada con el deporte y es concajala. Cuando convives con todos ellos te das cuenta de que también tienen un lado humano, de ayuda, de atención permanente y sin cláusulas para convivir con el periodista.

¿Y con cuáles de los entrendadores que ha conocido se queda y por qué?

Me quedo con la habilidad para conseguir mejoras en sus deportistas de Vicente Cantatore. Me quedo con la misma habilidad para conseguir rendimientos de Juan Carlos Pastor. Los dos eran muy exigentes, pero obtenían rentabilidades. Completamente diferente a Pastor, fue Rúl González, ahora entrenador (campeón de Europa el año pasado), pero que jugó en el Balonmano Valladolid.

En fútbol, el Real Valladolid ha ascendido después de un complicado periodo en Segunda división …¿Cuál es la clave para que no vuelva a descender?

Hace falta, como en cualquier otro proyecto, tres aspectos que yo considero fundamentales. El primero, la adecuación de las personas que forman parte de ese proyecto a los objetivos que se plantean. El segundo, la dedicación a esos objetivos, que no basta con pintarlos muy bonitos y luego nadie está entusiasmado con ellos. Y en último lugar, trabajo. Si no tienes ilusión por lo que sea, no trabajas.

El futbol en Primera, el rugby triunfando, el balonmano aguanta en Asobal, pero el baloncesto aún no remonta… ¿Volverá Valladolid a vivir los años dorados del deporte de no hace tanto tiempo?

No tengo ninguna duda. Si se van haciendo las cosas con tacto y sin crearse falsas espectativas, el equipo de baloncesto vallisoletano conseguirá subir a ACB. Si consiguen compaginar lo deportivo con lo económico, el Carramimbre conseguirá el ascenso tarde o temprano.

¿Qué gesta o acontecimiento deportivo le gustaría poder contar?

Hablar, narrar o contar cualquier acontecimiento que involucre a cualquier equipo vallisoletano en cualquier competición europea