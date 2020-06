La Marcha cicloturista Internacional «Pedro Delgado» aplaza su vigesimoséptima edición El propio exciclista profesional segoviano ha comunicado que se suspende con motivo de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19

La Marcha Cicloturista Internacional «Pedro Delgado» que venía realizándose de manera ininterrumpida desde el año 1994, ha aplazado su vigesimoséptima edición que debía celebrarse el próximo 9 de agosto a causa de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19.

Así lo ha señalado este sábado el propio Pedro Delgado en la nota que ha publicado en la página web de la Marcha, en la que ha indicado que «después de llevar algún tiempo sopesando distintas posibilidades para celebrar la Marcha», la organización de la misma ha decidido aplazar la celebración de misma al mes de agosto de 2021.

Delgado ha afirmado que, por encima de todo, hay que «preservar la salud de todos ante posibles rebrotes de infecciones», ya que, según el ganador del Tour de Francia de 1988, «el virus Covid-19 sigue entre nosotros y no tendremos seguridad plena hasta que no exista una vacuna».

Aunque se han establecido protocolos sanitarios para poder celebrar este tipo de pruebas, «el cumplimiento estricto de los mismos alteraría de forma profunda el objeto principal de la Marcha Pedro Delgado como es el disfrutar de un auténtico día festivo de ciclismo: reto personal, comida de confraternización...», ha argumentado, informa Efe.

De esta manera, y para no vivir con la incertidumbre de poder disputar o no la prueba «con el daño no ya a la organización, sino a muchos de los participantes que reservan hotel, billetes de avión u otros gastos», el equipo organizador de la prueba ha decidido aplazar la edición de 2020, y trasladar la misma a agosto de 2021.

La Marcha mantendrá para la nueva fecha tanto su número de edición como la figura del homenajeado, que este año recaía en la figura de Joaquim «Purito» Rodríguez, y conservará todas las inscripciones realizadas, aunque ofrece a quienes ya la hubieran abonado la posibilidad de ver reintegrado el importe si lo solicitan antes del 31 de julio.