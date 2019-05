Mañueco urge a Sanidad una investigación sobre las oposiciones de enfermería El candidato del PP a la Junta exige la «máxima celeridad y transparencia» en el informe tras las quejas de los opositores

El candidato del Partido Popular la Presidencia de la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo, Alfonso Fernández Mañueco, ha dado a conocer este jueves que ha pedido a la Consejería de Sanidad que «abra un análisis» e investigue lo ocurrido en las oposiciones de enfermería celebradas el pasado 12 de mayo. Lo ha hecho, según ha dicho en declaraciones en su visita a una ganadería en la localidad leonesa de Toral de los Guzmanes, tras las «innumerables quejas» recibidas por parte de los oposiciones tras la realización de la prueba.

Con esta reclamación, según el también presidente regional del PP, reclaman que se «garanticen los derechos» de los opositores e «idoneidad» del exmen.

Una reclamación en la que también demanda al departamento que encabeza Antonio Sáez «que se haga a la mayor celeridad y con la mayor transparencia». Según ha incidido Fernández Mañueco, con esto se busca lo que ha ocurrido y, «a partir de ahí» se valorarán las posibles actuaciones futuras «para que esto no vuelva a ocurrir».

Eso sí, tras esta nueva polémica en torno a un proceso de oposiciones convocado por la Junta de Castilla y León, en manos del PP, Fernández Mañueco ha defendido que se sienten «orgullosos» de lo que ha hecho «bien», pero también se ha mostrado dispuesto a «mejorar» con su proyecto «renovado» aquello que haga falta.

«Gran polémica»

Los sindicatos Csif y CC.OO. solicitaron ayer la nueva convocatoria de las oposiciones de Enfermería tras la «gran polémica» que se ha producido por las «absurdas» y «descabelladas» preguntas del examen.

Así, desde Comisiones Obreras se refirieron al caso de auxiliares administrativos «a los que se exige conocimientos de informática, que nunca van a usar en sus puestos de trabajo»; auxiliares de enfermería a las que se examina «con un nivel de enfermeras», y celadores con el examen «más difícil» de entre todas las comunidades.

Sobre el último de los procesos selectivos, celebrado el pasado domingo, CC.OO. ha asegurado que el examen «ha generado controversias y cólera» ya que había preguntas «imposibles de contestar», escalas «que no se aplican» en la Comunidad, otras que dejaron de usarse hace años y cuestiones que «no determinan que un candidato conoce los aspectos importantes de su profesión».

A las críticas de las oposiciones ha respondido este jueves el portavoz de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que «el examen no lo ha puesto la administración, sino el tribunal, que está compuesto por enfermeros». «La Junta no pone exámenes», insistió, antes de explicar que, aún así, desde la Consejería de Sanidad se va a «sugerir» que se revisen las preguntas para comprobar si se ajustan o no a los temarios para ese tipo de exámenes.

«Cuantos disgustos nos hubiéramos ahorrados si en 2015 hubiera dimitido o hubieran cesado al consejero de Sanidad», ha señalado al respecto el socialista y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, en referencia al consejero Antonio María Sáez Aguado, después de que se anulara las oposiciones aquel año que afectaron a 20.000 opositores, a los que además no se les devolvieron las tasas abonadas por la prueba y solo se las reembolsaron tras litigar en los tribunales.