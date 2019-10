Mañueco: «Nadie nos tiene que dar lecciones del amor al mundo rural» El presidente del PP de Castilla y León asegura que «defender nuestros pueblos es defender nuestra idea de España» Casado valora el «ejemplo» de la Comunidad en políticas sobre municipalismo

Con un auditorio repleto de concejales y alcaldes y en un momento en el que desde la oposición han entrado al ataque al Gobierno en colación de PP y Ciudadanos por el flanco de los servicios en los pueblos, el presidente de los populares y de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, defendió la apuesta de su partido y del Ejecutivo autonómico por los municipios. «Nadie nos tiene que dar lecciones de lo que es el amor al mundo rural», subrayó Fernández Mañueco, tras tirar de ejemplos de ese compromiso con los pueblos como es el mantenimiento de colegios con tres niños o la «excelencia» otorgada a los servicios.

«Pero -apostilló a renglón seguido- eso solo no es suficiente» y también hay que avanzar en otras materias, entre las que destacó la importancia de garantizar el acceso a las nuevas tecnologías a «todos los rincones». Una labor en la que pidió la implicación específica del líder nacional del PP, Pablo Casado, presente también en la inauguración de la Intermunicipal del partido celebrada ayer en Valladolid y quien ya situó como próximo responsable del Ejecutivo de la Nación. «Cuando seas presidente, no hagas como Sánchez. No te olvides del mundo rural», demandó Mañueco.

Políticas de conciliación

Y el también candidato de los populares cogió el guante y mostró su compromiso para que la digitalización avance y la conexión a 300 megas de velocidad sea una realidad «en todo el territorio nacional». Una medida que unió a otras como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años en las que sustentar las políticas de conciliación, que situó como claves para luchar contra la despoblación. «No podemos ir por esos campos de Castilla viendo cada vez más pueblos abandonados y sin niños», señaló Casado, quien ensalzó las acciones de años precedentes en la Junta de Castilla y León y también las ya adoptadas en los pocos meses que Fernández Mañueco lleva al frente.

Es más, Casado situó a Castilla y León como un ejemplo en «buenas políticas de municipalismo» que «podemos exportar» y «avanzadilla». No en vano, recordó, el PP castellano y leonés es el partido «con más alcaldes y concejales» y «por eso» la Junta siempre tiene las políticas municipales «muy presentes». E incidió en que «este partido no se puede entender sin vosotros», dijo mirando al más de medio millar de ediles reunidos en Valladolid. Y es que, subrayó, el PP es un partido hecho «de abajo a arriba», desde los pueblos.

«Al lado de la gente»

También Mañueco hizo especial hincapié en la defensa de los ayuntamientos y el municipalismo «porque -dijo- defender nuestros pueblos es defender nuestra idea de España» y la apuesta por el municipalismo es «defender las señas de identidad de nuestra tierra» y forma parte de «nuestro ADN», con los alcaldes y concejales como figura clave y «al lado de la gente». «Y ahí el PP es inevitable en Castilla y León y en España», señaló.

Y en la defensa del mundo rural situó como capital «afrontar el reto demográfico», que pasa «en primer lugar» por la defensa y mantenimiento de los servicios como la sanidad tanto en las ciudades como en los pueblos.

Mañueco, quien expresó también su defensa del «autonomismo útil» y el modelo autonómico pese a quienes quieren «romper el orden constitucional», también mostró a la región como ejemplo de capacidad de acuerdo y diálogo. «Desde Castilla y León queremos ser un referente para España, ejemplo de resultados para las personas de este país», apuntó el dirigente popular, quien presumió de que «tenemos claro cómo y qué hacer, porque nos mueve España». «Queremos desde Castilla y León ser una tierra referente para España», insistió Fernández Mañueco en la apertura de la XXV Intermunicipal del PP.