Primera moción de censura de Castilla y León Mañueco augura «un cambio de caras» en la dirección socialista tras el fracaso de la moción El líder del PSCL dice que nunca se rendirá y advierte a Cs de que «los ciudadanos y la historia les juzgarán»

M. Serrador VALLADOLID Actualizado: 23/03/2021 08:10h

Salió con fuerza el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para desacreditar la moción de censura presentada por el PSCL. El cuerpo a cuerpo con el promotor y candidato a sucederle, Luis Tudanca, fue relativamente breve pero intenso, con ataques mutuos que el presidente del Ejecutivo castellano y leonés focalizó en el muñidor de la iniciativa, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. «Le ha obligado a presentar esta moción de censura, dentro de una estrategia de convulsión organizada desde Ferraz», espetó Mañueco a Tudanca, al que advirtió de que «esto va a provocar un cambio de caras de su partido en Castilla y León porque quieren implantar la pureza del sanchismo y ustedes no tienen cabida».

Más aún, el presidente de la Junta avisó de que Sánchez «va a marcar una muesca en su cartuchera», ya que «ha abierto la herida del fracaso en el PSOE, esas que dejan una costura perpetua», por lo que esgrimió que el líder socialista «espera con ansiedad a partir de mañana (por hoy) una llamada de Madrid» con el ofrecimiento de algún cargo, pero le advirtió de que «la presidencia de Paradores ya está ocupada», en referencia a su predecesor como candidato socialista a la Junta, Óscar López, que regenta actualmente ese puesto.

No gustaron al líder socialista los ataques de Mañueco, al que reprochó que «hacer oposición es lo que se le da bien», como también le afeó que no haya criticado la actitud del PP en Murcia para mantener el Gobierno. mientras que «aquí todo es sembrar dudas» sobre la moción de censura. Críticas en su turno de réplica en el que acusó a los populares de «reeditar la foto de Colón y pactar con la ultraderecha», mensaje con el que se subió a la estrategia nacional de su partido, a pesar de que en el Parlamento castellano y leonés los de Mañueco no han necesitado el apoyo de Vox para formar Gobierno.

«Decencia y esperanza»

Antes, en su primera intervención, Luis Tudanca justificó su iniciativa en la necesidad de «recuperar la decencia y la esperanza en Castilla y León» y acabar con la combinación «letal y explosiva del dúo Mañueco-Igea y con su soberbia e indolencia». El candidato socialista a presidir la Junta arrancó denunciando la existencia de corrupción en el Ejecutivo y avisando a Ciudadanos de que no hay una segunda oportunidad y de que los ciudadanos y la historia les juzgarán. Sin embargo, para Alfonso Fernández Mañueco, la moción «nace podrida de base» y sólo es fruto de la estrategia de Pedro Sánchez para la que «día tras día está alentando el transfuguismo con absoluta desvergüenza».

Por eso, el presidente del Ejecutivo castellano y leones pidió a Tudanca que «abandone este seguidismo» y esgrimió cómo ante los movimientos de Murcia «podría haber convocado elecciones pero no lo hice porque mi palabra es lo primero y el acuerdo de Gobierno se cumple hasta el final». El propio Tudanca sabía que así iba a suceder y así lo demostró al finalizar su mano a mano con Mañueco: «Nunca me voy a rendir y voy a hacer lo posible para que esta tierra tenga el Gobierno que se merece».