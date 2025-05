Mañueco afirma que la nueva Ley de Patrimonio Cultural impulsará el «turismo de calidad»

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmado este lunes en Salamanca que la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León impulsará la atracción de «turismo de calidad» a la Comunidad, lo que favorecerá su «recuperación económica» tras la crisis derivada por la pandemia. Mañueco, quien ha inaugurado el 23 Congreso Nacional de Historia del Arte, «Universitas. Las artes ante el tiempo», organizado por la Universidad de Salamanca y el Comité Español de Historia del Arte, en el Paraninfo del edificio de Escuelas Mayores, aprovechó además su discurso para reivindicar la riqueza patrimonial del territorio.

En este sentido, el presidente autonómico ha elogiado la elección de Salamanca para el desarrollo de este congreso semipresencial, como «ciudad Patrimonio de la Humanidad y ciudad universitaria por ocho siglos, con gran conexión hacia Portugal e Iberoamérica». Asimismo, Mañueco ha situado a la capital del Tormes como «exponente del patrimonio histórico y artístico de Castilla y León», que según reivindicó es «señal de identidad de la tierra», ya que «pocos lugares hay con tanta concentración de arte». De hecho ha resaltado que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad así lo recoge.

«Estamos orgullosos de esta tierra y de nuestra historia, de la verdadera, la que hacen los historiadores y no los trabajadores de la política o los medios de comunicación», ha matizado durante su intervención el presidente, quien ha añadido también su «orgullo» por la aportación que este patrimonio realiza al conocimiento. «La historia y el patrimonio no tienen que ser ni más ni menos que una palanca para proyectarnos hacia el futuro. No podemos vivir permanentemente contemplando. Por eso, desde el Gobierno de Castilla y León avanzamos en una apuesta clara por el valor patrimonial como un factor de desarrollo y generador de oportunidades», afirmó.

Mañueco ha recordado que la Junta de Castilla y León aumentó en esta Legislatura los recursos que destina a conservación, pero fue más allá al asegurar que «eso no es suficiente», ya que «es necesario garantizar el conocimiento y la protección», pero también «el uso y el disfrute del patrimonio para hacerlo sostenible». En esta línea se enmarca la nueva Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León, pensada para «fortalecer la colaboración público-privada y aumentar la digitalización, poniendo las nuevas tecnologías al servicio del patrimonio en toda la cadena de valor».

El presidente de la Junta ha ubicado este esfuerzo en el afán por favorecer la «atracción turística» que permitirá una recuperación económica, que «hoy es más necesaria que nunca para tantas familias». «El turismo de calidad tiene que sustentarse en la riqueza patrimonial de nuestra Comunidad como motor de desarrollo económico. Y eso supondrá un elemento esencial para la lucha contra la despoblación, la generación de oportunidades en el mundo rural y también en las áreas urbanas», ha manifestado Mañueco durante su intervención, informa Ical.