Mañueco critica que el Gobierno se «obceque» en más restricciones «que tanto daño hacen a la economía»

El Gobierno cumplió su amenaza y publicó ayer en el Boletín Oficial las restricciones de cara a este verano, que afectarán fundamentalmente a los horarios y aforos del sector de la hostelería y el ocio nocturno, y en Castilla y León las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco , sin ningún acto público previsto, recurrió a su perfil de Twitter para acusar al Gobierno de «obcecarse» en unas restricciones que harán «daño a la economía» en un momento en el que la evolución epidemiológica y sanitaria «está a la baja gracias al esfuerzo de todos». Asimismo, se reiteraba su petición al Gobierno de «volver al consenso», puesto que «coordinación no es imposición».

En esta misma línea se pronunció el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, al ser preguntado por esta cuestión en un acto en Burgos, recordando que la Junta no cree «en las imposiciones unilaterales». No obstante, pidió a los castellano y leoneses «tranquilidad», pues las medidas impuestas por el Ejecutivo central aún no afectan a Castilla y León, que se encuentra en nivel 2, sino que se comenzarían a aplicar en el nivel 1 o «nueva normalidad». Antes, el Gobierno regional tomará una decisión, ya que según explicó el consejero. el documento publicado por el Gobierno ya se encuentra en manos de los servicios jurídicos para su análisis, y no descartan «tomar ninguna decisión» en función de lo que puedan determinar estos servicios e indiquen las autoridades sanitarias.

Cabe recordar que hace unos días el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, advertía que si el Ministerio de Carolina Darias no se echaba atrás, como finalmente ha hecho, Castilla y León se vería obligada a «recurrir legalmente» la medida e incluso, si fuera preciso, «solicitar medidas cautelares».Apoyado por 10 autonomíasAyer mismo, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, contestaba, también vía Twitter, a Mañueco, recordándole que lo que llama «imposición» fue apoyado por diez autonomías en el Interterritorial, y lamentando que ahora lo llame así, cuando hace unos meses pedía «liderazgo».

