Valladolid Mamá, quiero ser «mainstream» El cantante vallisoletano David Vila presenta mañana en la Plaza Mayor de Valladolid, con motivo su nuevo proyecto musical «Vila Chinaski»

GUILLERMO GARABITO

Las madres siempre quisieron que los hijos estudiaran derecho, medicina, que fuesen funcionarios para poder pagar sin aprietos una hipoteca religiosamente. En el caso de David Vila (Valladolid, 1989) dice que con su madre «no fue tan así», fue algo más natural. Con todo, tocar en la Plaza Mayor de tu ciudad tiene que ser lo más parecido al «ya te lo dije» que se les puede decir a unos padres.

El músico vallisoletano David Vila presenta el martes a las 21h en concierto en la Plaza Mayor de Valladolid su nuevo proyecto musical «Vila Chinaski». Un proyecto estudiado y meditado, de estilo que podría definirse como pop ultramarino, con el que se ha pasado a componer en castellano tras quince años alcanzando no pocos éxitos en inglés con sus dos bandas anteriores: Stealwater y Bicycle Thief. A la pregunta de si de la música se vive, se pagan hipotecas y se tiene contento a los padres, el artista responde que no. «La música hoy en día no da para vivir. Sólo unos pocos artistas consiguen llegar a eso. Pero precisamente esa lucha es la que te lleva a hacer mejores canciones, mejores discos… para tratar de estar en esa posición que sólo unos pocos -con mucho trabajo- consiguen».

Valladolid en fiestas es un hervidero de gente que va, viene y vuelve a ir por las calles y que por las noches se concentra en su Plaza Mayor. Tocar en una noche así es un logro. «Es muy especial volver a tocar porque este año se cumplen diez años de la primera vez que toqué en la Plaza Mayor de Valladolid con Stealwater. Para mí es un honor. Tocar por tercera vez no sólo no ha perdido encanto si no que tiene mucho más, porque ahora soy mucho más consciente que la primera vez», asegura Vila. «Una vez en el escenario ya no hay nervios, consiste todo en llevarlo bien atado porque es una hora, pero es casi como un parpadeo. Tienes que poner mucha fuerza en eso, en disfrutarlo, porque si no se te va». Y sobre el momento de tener un micrófono delante y tanta gente a la que transmitir algún mensaje sentencia que lo tiene claro, que su discurso será «una reivindicación importante que muchos músicos cada vez hacemos más. La de que está muy bien que se disfrute en la Plaza Mayor de los conciertos gratuitos, pero que hace falta consumir cultura, que hay que ir a los conciertos, a las salas, que hay que comprar discos, porque la gente que nos dedicamos a esto tratamos de vivir de ello».

En Valladolid, en ferias, hay conciertos, hay apuesta por los grupos locales, pero poco se habla de la escena musical y su salud durante el resto del año. «Yo siempre he dicho que Valladolid tiene una escena alucinantemente grande. Cuando he ido de gira por España me dicen de los muchos grupos grandes y pequeños que están saliendo de aquí y que están inundando la escena. Cuando nosotros empezamos hace quince años la propuesta era mucho menor. Ahora en nuestro círculo lo raro es no tener un grupo… Valladolid es una de las tres ciudades que más en auge está musicalmente de España», explica.

Después empieza ese debate moderno, ya eterno, sobre los artistas que se sinceran confesando querer hacer su música «mainstream». Vila asegura, incluso desde el punto de vista de un cantautor, como es su caso, que «los artistas que lo tienen claro, como Rosalía o C. Tangana, no quieren cambiar su música en pos del éxito, sino que quieren cambiar qué es el éxito con su música. Yo nunca he criticado a un artista por vender mucha música porque para mí es el objetivo. Y el que diga lo contrario o miente o quizá no quiera dedicarse realmente a la música», resuelve.