Afortunadamente los datos de la pandemia nos dan un respiro. Las cifras en Castilla y León mejoran y es muy posible que mañana tengamos buenas noticias, un paso más hacia la ansiada normalidad que, no nos engañemos, solo llegará de la mano de la vacuna. ... Si algo tenemos que tener claro es que hay que seguir y mejorar el ritmo de vacunación, que no pueden seguir los fallos en el envío de las vacunas ni olvidar la responsabilidad que tenemos para que no se produzcan brotes inesperados que compliquen la incipiente animosidad que se palpa en la calle, porque es innegable que hay otro ambiente. No lo digo por los botellones, ni por la irresponsabilidad de quienes creen que esto no va con ellos y que el virus es pasado, sino porque una gran mayoría cumple y disfruta en las terrazas o estos días en los museos y que observan la prudencia para no correr riesgos.

Es hora de empezar a pensar que hay que ir hacia adelante, de subirse a la ola de recuperación que tiene que llegar y que es la que puede lograr que volvamos a ser los de antes y disfrutemos de la vida como lo hacíamos hasta que la Covid se asentó entre nosotros. Vamos hacia el verano y tenemos mas derecho que nunca a disfrutar de él, de resarcirnos de la fatiga que nos asiste. Pero también hemos de ser conscientes de que hay que hacerlo con cabeza, sin dar pie a lamentar lo que debimos de hacer y no hicimos, que es lo que nos sucedió el verano pasado. Estos días se celebra Fitur, como una muestra de que nuestro gran sector tiene una necesidad vital de sentir la recuperación. Turismo que es también aquí uno de nuestros grandes activos, porque Castilla y León es líder en turismo interior y en ello debemos emplearnos a fondo. Cabe decir que es responsable y solidario viajar y consumir en nuestra tierra, disfrutar de lo mucho y muy bueno que nos rodea. Consumir nuestra agroalimentación que está en los más altos niveles de calidad, conocernos un poco mas y disfrutar de nuestro medio natural, es una forma de contribuir al bienestar de nuestra sociedad y al nuestro propio. El verano ha de ser tiempo para restañar lo que no hemos tenido, pero en ningún caso debe suponer un riesgo para la marcha atrás, porque es precisamente ahora, cuando estamos mas cerca de vencer al virus, cuando se baja la guardia y la situación se hace más peligrosa.

