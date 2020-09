Sólo un roce más

Actualizado: 16/09/2020 08:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A tres años vista de las próximas elecciones autonómicas confieso que me cuesta pensar que el rifi-rafe, tampoco tan intenso, que han tenido Oscar Puente y Luis Tudanca a cuenta de la política del PSOE en oposición a la Junta de Castilla y León, se pueda considerar un movimiento de calado en clave de futuro.

Estamos acostumbrados a que en los partidos haya una sola voz, que nadie discrepe de la linea oficial y que, como dijo Alfonso Guerra «el que se mueve no sale en la foto». Es posible que a nivel nacional sea así y lo vemos en el PP y en el PSOE donde pobre del que discrepe hoy de la linea oficial. Pero en la política local y regional es diferente y en el PSOE regional es un clásico la presencia de voces discrepantes de la línea oficial. Lo que tal vez si sea novedad es que a Luis Tudanca, un hombre tranquilo al que muchas veces cuesta interpretar el estado de ánimo o sus emociones, le hayamos visto enfadado con la andanada del alcalde de Valladolid al que si que el debate le va como anillo al dedo. Puente declaró este fin de semana que la gestión del PSOE en la región era sustancialmente mejorable y adolece de falta de coordinación. El Secretario regional socialista se ha dado por aludido y visiblemente enojado espetó un «a Puente solo le gusta su gestión», para rápidamente poner el bálsamo en forma de que «por cierto que es muy positiva».

Sinceramente creo que este episodio es uno más en las diferencias de criterio entre los dos políticos, que no son nuevas y que se escenificaron a raiz de las negociaciones para formar el Gobierno de Castilla y León tras las elecciones que ganó el PSOE. A Puente no le gustó nada que Tudanca no tomara la iniciativa y lo fiara solo a conversaciones y promesas previas, una cierta candidez que en política suele tener el precio de un gran error. A muchos, no solo a Puente, nos cuesta entender la cierta adinamia del PSOE regional en aquellos días, pero no creo que eso tengo consecuencias ahora en clave de terremoto interno.

El PSOE sabe muy bien, porque lo han practicado mucho, que la aritmética en las instituciones «corrige» los resultados absolutos de los partidos en las urnas. A partir de ese momento no se puede seguir en el lamento de lo que pudo haber sido y no fue y hay que entregarse a la tarea que tienen por delante. Pues eso