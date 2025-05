Luis Jaramillo: Sentido común

La política lleva sus tiempos y cada vez se aleja más de los ciudadanos. Vivimos en un país donde hay que hacer oposición porque sí y si no es necesario también se hace. Da igual que sean tiempos de bonanza que tiempos de crisis, el ... caso es tener la gresca abierta y mostrar que unos y otros son diferentes, todos son mejores y nadie quiere parecerse al resto. A todos se les llena la boca con la palabra lealtad y no saben lo que significa. Cada uno va a lo suyo y los ciudadanos que afronten los duros tiempos como puedan. No, no es demagogia, es una triste realidad y cada vez que los políticos se tiran los trastos a la cabeza, es un desprecio general a una sociedad que reclama entendimiento, trabajo en equipo y soluciones.

No sé dónde está escrito que hacer política es insultar, descalificar al adversario, romper con él cuando se tienden los puentes, excluir a unos frente a otros o utilizar los sectores más afectados como arma arrojadiza y de desgaste. Si hay un sector que vive al límite en estos días y que es imprescindible es el sanitario. Sobre él pesa el esfuerzo, la responsabilidad y el sacrificio para afrontar una pandemia para la que nadie está preparado. Son sanitarios, es verdad, saben lo que requiere su trabajo, lo saben muy bien. Pero es que la pandemia les somete a un «sobre todo» que no hay fuerza humana que resista y lo están haciendo. Es verdad que cualquier gestión es mejorable, pero estoy seguro que todos han dado lo mejor de sí mismos, profesionales y gestores. Se cometen errores y se improvisa, porque es necesario improvisar ante lo desconocido. Nadie, de uno u otro signo, puede acusarse de nada que no hayan sufrido. Por eso la sanidad hay que cuidarla, hay que sacarla del debate político porque nos afecta a todos y porque los profesionales ahora necesitan respeto y un reconocimiento general. También porque hay que solucionar sus problemas, unos conocidos y otros nuevos detectados, pero primero hay que vencer a la pandemia. La sanidad necesita un pacto de estado que la deje fuera de la pelea política, de ese barro que todo lo ensucia y que parece incapaz de buscar puntos de encuentro. Por la sanidad pasaremos todos y eso es algo que, aunque solo fuera por egoísmo, se debería de pensar a la hora de utilizarla como arma política. Nos jugamos mucho y lo vamos a pagar muy caro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Enfermos

Sanidad