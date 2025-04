Confieso que este juego del despiste al que estamos asistiendo me tiene un poco perplejo. Todos dicen no querer elecciones anticipadas y todos actúan como si la convocatoria fuera inminente. Lo que suceda solo está en la cabeza del presidente de la Junta, Alfonso Fernández ... Mañueco, que insiste en afirmar que quiere agotar la legislatura pero en cada aparición pública anuncia una nueva acción de Gobierno. Vamos, como si estuviéramos en campaña.

En Ciudadanos se desgañitan en asegurar que la lealtad de sus miembros es a prueba de bomba, o de nápaln, como dijo el portavoz del grupo en las Cortes. Y en el PSOE ya hasta descartan la moción de censura en marzo, aunque no bajan la crítica ni un solo grado. Al contrario, sube en tono y en decibelios, dando paso a las descalificaciones y con una escenificación un tanto exagerada. Y yo me pregunto cómo si todo está tan mal en la comunidad, si el Gobierno es un desastre, si todo es un cenagal ¿dónde está la responsabilidad de acabar con todos esto cuando tienes en tu mano una herramienta como la moción de censura hacia un grupo de Gobierno que no tiene mayoría? Pues eso, que aquí todos fingen y a la vez todos están preparados para ir a las urnas en cuanto el presidente de la Junta decida apretar el botón, algo que nadie que siga la vida política es capaz de descartar en este momento.

A estas alturas, con los presupuestos en la tramitación, con un escenario que volverá a poner a prueba las mayorías en la Cámara, me temo que no se podrá evitar comprobar que algún grupo muy minoritario, léase Por Avila, va a realizar para su causa peticiones prácticamente inalcanzables y habrá que ver si el PP está dispuesto, como Sánchez, a pasar por todo con tal de sacar adelante sus presupuestos.

Castilla y León vive una cierta inestabilidad política marcada por la debilidad de Ciudadanos en el escenario actual. Todos sabemos que el PSOE aprovechará esta debilidad para tensar la vida política al máximo y para tratar de desgastar al Gobierno hasta justificar, como inevitable, la moción de censura y se apoyará además en que en el primer trimestre del año está programado el juicio de «la perla negra», asunto muy incómodo para la Junta. Lo queramos o no todo apunta a que acabar la legislatura es algo que parece bastante difícil, pero también es cierto que Mañueco es como es y no suele arriesgar. Veremos.