Ha sido finalizar las navidades y se ha disparado la precampaña de las autonómicas del 13 de febrero y, tal y como se preveía, la clave nacional adquiere un peso jamás visto en estos lares y para prueba la nómina de pesos pesados de los ... partidos que han hecho ya aparición por Castilla y León para acompañar a sus candidatos. A medida que avance el calendario y los trackings apunten resultados, veremos caerse de cartel a muchos políticos que huirán de la posible derrota de sus correligionarios en esta tierra. Ya se sabe, nadie quiere apadrinar una derrota.

Tenemos nuevo escenario con partidos locales en cinco provincias, algo que promete alterar el habitual panorama político regional. Está por ver en que forma van a afectar y si, como ha sucedido en el escenario nacional, se casan con un espectro político o se arriman a los ganadores para intentar arañar para sus territorios, en principio el principal motivo de su presencia en las elecciones.

Vox ha elegido candidato. Un desconocido que ya no lo es por su triste pasado en las redes sociales. Si eligió a un candidato al que pudiera perseguir la polémica para conseguir con ella un rápido conocimiento, ya lo han conseguido, porque nada más atractivo que moverse en el cieno de las redes para que se ponga a alguien en el disparadero. Es triste pero hasta estas cosas se utilizan en campaña, en una demostración de que el fin justifica los medios. Y no debería ser así.

Pablo Fernández irá en esta ocasión en la coalición Unidas Podemos por Valladolid, donde parece que tiene más posibilidades y, de momento, bastante tiene con quitarse el lastre Garzón para arrancar su campaña.

Y en cuanto a los tres principales actores, todo se mide por una estrategia que en nada ha cambiado desde la convocatoria. Mañueco se identifica con las políticas ganadoras de Ayuso y contra un Pedro Sánchez que no contaba con que uno de sus ministros le daría munición extra contra él al PP. Luis Tudanca busca su sitio en una precampaña, en la que aparece sin demasiado fuelle y rodeado de encuestas que no le dan grandes perspectivas. E Igea no baja la crítica a Mañueco, convencido de que la machacona repetición de sus calificativos calará en la población, sin darse cuenta de que puede terminar pareciendo que lo que desea es la venganza. Queda mucha campaña por delante pero, por lo visto, no esperen grandes novedades.