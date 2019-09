Actualizado: 25/09/2019 08:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Qatarluña

Qatarluña ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Ultratumba

Ultratumba El cambio climático visto por Mingote

Las elecciones del 10N lo van a condicionar todo. Ningún partido político asume riesgo en tiempos electorales y todo lo que sale al tablero informativo es susceptible de ser utilizado contra el adversario. Así llevamos ya años y no parece que los vientos de recesión que soplan hagan que las formaciones políticas tomen conciencia real del problema. Al Gobierno no se le movió un pelo por no desbloquear las entregas a cuenta a las comunidades en una descarada maniobra para forzar la elección de Sánchez como presidente, como tampoco se le movió para desbloquear la situación en cuanto las elecciones ya eran imparables.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha reivindicado desde su toma de posesión los 440 millones pendientes de estas entregas a cuenta y su vicepresidente, Francisco Igea, ligó la no aplicación inmediata de las 35 horas semanales a los funcionarios al elevado costo de la medida cuando encima no llegaban los fondos pendientes. Ahora que hay elecciones llegarán y es el PSOE quien exige de inmediato que se aplique la medida. No todo debería ser debate político porque la realidad es tozuda e imparable y una medida de estas características no es posible ejecutarla de hoy para mañana y exige tiempo. No sólo es cuestión de dinero, también de logística, y más vale que políticos, funcionarios y sindicatos tomen conciencia de ello porque si no el desbarajuste general puede ser un hecho.

No todos los servicios tienen las mismas connotaciones, no todas las plazas se cubren con la misma facilidad, nada tiene que ver la prestación de la sanidad con los servicios de medio ambiente o la educación con los administrativos de unos servicios centrales.

En una medida como ésta hay que pedir responsabilidad a las partes, un poco de paciencia y un punto de generosidad. Si todo se mide por parámetros electorales, el debate está asegurado y el caos también.