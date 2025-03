Luis Fuentes: «Si Paco (Igea) no gana a Inés (Arrimadas) no sé si podrá estar cómodo en el partido»

«Cuando tú has calificado al partido como leninista, acabado y has dicho que es una formación sin democracia interna y que ya no somos útiles, si los afiliados no comparten tu opinión, no sé si estaría cómodo en un partido así». El presidente de las Cortes de Castilla y León, portavoz de Ciudadanos en la región, Luis Fuentes, se refiere así en la tertulia Cope-ABC a la postura en la que quedaría Francisco Igea si finalmente decide dar el paso de presentarse a las primarias del partido y sale derrotado por Inés Arrimadas.

Ante los calificativos que, según dice, su compañero de filas ha dedicado a la formación, Fuentes deja en manos de ella la decisión y medidas que se deben tomar. Pero lo que sí tiene claro es que ambos modelos -el planteado por Arrimadas, su candidata, y el de Igea- son «bastante antagónicos». El de la primera es el de un partido «nacional , abierto, paticipativo», mientras que el del segundo «tiene una visión dintinta, de un partido más anclado a los territorios». expresa.

Sin conocer aún si Francisco Igea se presentará o no para ser elegido el presidente nacional de Ciudadanos, el dirigente regional considera que debería hacerlo para «defender» el modelo de partido que está proponiendo. Es más, asegura sobre que no se haya presentado como compromisario a la asamblea general, que «lo lógico» es que defienda allí la enmienda a la totalidad a los estatutos que ha planteado. «Creo que ha dejado huérfanos a los que creen que esa enmienda tiene que salir adelante», subraya.

La fría y distante conversación que Igea y Arrimadas mantuvieron ayer en Valladolid ante los medios no le transmitió «tensión», explica, sino que lo vio como una charla «amigable» entre dos miembros de un partido con «planteamienos distintos». En cuanto a su relación personal con el vicepresidente de la Junta, afirma que «no tienen por qué ser amigos», pero sí tienen una «buena relación de trabajo».