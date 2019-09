En libertad con cargos la propietaria de una bodega de Rueda por falsificar contraetiquetas La investigación se inició a raíz de una denuncia del Consejo Regulador, con posibles irregularidades en un lote de 86 cajas que se vendieron a Asturias y Cantabria

Agentes de la Guardia Civil de Valladolid detuvieron el 11 de septiembre a M.J.D.H, de 53 años y propietaria de una bodega de la DO Rueda, por un delito de falsificación de contraetiquetas expedidas por el Consejo Regulador, una vez que comercializaba vino de 2018 con etiquetas del año anterior. Por ello, se le imputan los delitos de Falsificación de Certificados y Contra la Propiedad Industrial. La mujer se encuentra ya en libertad con cargos.

La investigación se inició tras la denuncia del Consejo Regulador , que puso en conocimiento supuestas irregularidades en el contraetiquetado de ciertas botellas de esta bodega. Consistía en el contraetiquetado del vino elaborado en el 2018 con numeraciones correspondientes a caldo cosechado en 2017. Por este hecho, el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Medina del Campo, en colaboración con los inspectores de la DO, inspeccionaron las dependencias de la bodega, donde se observaron posibles irregularidades en un lote de 86 cajas, tanto en la numeración del contraetiquetado como en una posible falsificación de las etiquetas, por lo se inmovilizaron.

Una vez detectadas estas irregularidades, la benemérita realizó un minucioso estudio, tanto de la producción como de la comercialización de las marcas elaboradas, con el fin de localizar aquellas botellas cuya contraetiqueta tuviera visos de estar falsificada, atendiendo a las directrices que marca la DO, informa Ical.

Las gestiones constatarron que las botellas con supuesto contraetiquetado irregular se distribuían en localidades de Cantabria y Asturias, por lo que se desplazaron hacia a estas comunidades, donde localizaron tanto a las distribuidoras como establecimientos que vendían el producto.

Se trata de tres distribuidoras de la zona norte, las cuales, sin tener conocimiento, comercializaban el vino a diferentes establecimientos, por lo que se tomaron numerosas manifestaciones y se realizaron inspecciones que dieron como resultado la intervención de mas de 50 botellas que pudieran tener una falsificación en el contraetiquetado. Asimismo, se inmovilizó en las distribuidoras más de 60 cajas para su estudio, antes de que salgan al mercado.

Una vez realizado el estudio de las contraetiquetas se desprendió que las etiquetas no correspondían con los parámetros que la DO Rueda marca, por lo que las mismas no han sido distribuidas por ellos, «desconociendo de donde pudieran provenir, pues las etiquetas que distribuye Rueda se realizan en imprentas contratadas en exclusividad, la cual certificó la falsedad de las mismas».

Tras la detención, las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Medina del Campo. La detenida quedó en libertad, una vez tomada su declaración.