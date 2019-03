La ley del embudo

Actualizado: 06/03/2019 08:24h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

En octubre del pasado año Podemos Castilla y León puso el grito en el cielo porque el PP propuso a José Manuel Fernández Santiago candidato a la Presidencia del Consejo Consultivo. Consideró «indecente» la propuesta al Parlamento regional. Argumentó su rechazo, entre otras razones, en que su nombre apareció en unos papeles de la trama Gürtel. De nada sirvió que el caso hubiera sido archivado y Fernández Santiago exculpado. Finalmente tuvo que renunciar a su candidatura porque ni Podemos ni el PSOE, que era quien al fin y a la postre tenía capacidad de decisión, cambiaron de posición.

Estos días asistimos a la polémica por la designación de Pilar Baeza como candidata de Podemos para la Alcaldía de Ávila. Fue condenada a 30 años de cárcel por su participación en un asesinato y cumplió siete en la cárcel de Brieva. Ha cumplido la sentencia por un grave asunto en el que se vio implicada hace 35 años y su formación considera el asunto zanjado.

Surgen estos casos por la sistemática costumbre de los partidos de ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, porque los casos no son comparables en gravedad y sin embargo para la nueva política parece menos grave haber estado implicado en un asesinato que en una trama de presunta corrupción, de la que los jueces lo habían exculpado. El revisionismo no vale para unos y sí para otros. La consecuencia es que todo se transforma en un barrizal que sigue dañando, ¡y de qué forma!, a la política, al necesario diálogo y en nada beneficia a la imagen que el elector tiene de las formaciones que en ella actúan.

Estamos inmersos en una campaña electoral eterna con elecciones generales de por medio. Ya comprobamos la dureza de lo que se avecina y además en este barrizal hay mucha «cuña de la misma madera» y eso aviva todavía más la pelea por el voto.