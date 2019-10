La Junta y el PSOE desmerecen el intento de que Valladolid sea la capital El Ayuntamiento aprueba que la ciudad tenga el reconocimiento sin cambiar el Estatuto

Mientras en el salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid salía adelante ayer una moción con los votos de PP y PSOE que recogía expresamente que la ciudad es la «capital de Castilla y León», la Junta y los socialistas a nivel autonómico desmerecían desde el primer minuto una iniciativa que ha estado acompañada de polémica en los últimos días. Por parte del Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, le auguró un recorrido «bastante corto» a la propuesta, mientras que el líder autonómico del PSOE, Luis Tudanca, fue tajante: «Nada va a hacer que me desvíe un milímetro de lo importante, y eso no lo es», informa Efe.

El revuelo comenzó con el anuncio del concejal del Grupo Popular en el Consistorio y exvicepresidente de la Junta, José Antonio De Santiago-Juárez, que hace varias semanas avanzó que su partido presentaría una moción para que el Estatuto incluyese a la ciudad del Pisuerga como la capital de la Comunidad, algo que finalmente no se incluyó en el texto aprobado ayer porque fue matizado y suavizado por el Partido Socialista. No tardaron en aparecer las críticas al anuncio procedentes de otras provincias e inmediata fue la reacción de su propio partido a nivel regional, que consideró que ése es un «debate cerrado». Tampoco vieron la propuesta adecuada el resto de grupos políticos a nivel autonómico, que al instante cerraron la puerta a llevar el asunto al Parlamento regional.

Crítica a Silván

Y ayer fue De Santiago-Juárez el encargado de defender su propuesta ante el pleno. «No me digan que es un debate que no interesa a nadie, después de todo lo que ha pasado en las últimas semanas», aseguró el edil popular refiriéndose a que el asunto ha ocupado las páginas de los medios de comunicación en los últimos días, y «tampoco me digan que es una cuestión del siglo pasado o que es un debate estéril». Precisamente, en ese último punto se refirió a la postura de sus compañeros de partido en León, con el exconsejero Antonio Silván a la cabeza, que respaldaron también ayer en el Consistorio leonés la moción de UPL en contra de la capitalidad de Valladolid. «Me duele decir esto, pero estéril es asociarse a la Unión del Pueblo Leonés, que es un partido que quiere romper Castilla y León», expresó.

Anticipándose a las críticas del resto de los partidos, el que fuera vicepresidente de la Junta en la pasada legislatura aseguró que su propuesta es «oportuna» si se tiene en cuenta que hay dos reformas estatutarias abiertas. Pero la intención de De Santiago Juárez de instar a las Cortes a reformar el Estatuto para incluir a Valladolid como capital se quedó en eso al no contar con el respaldo del resto de partidos (Valladolid Toma la Palabra, Ciudadanos y Vox), que le reprocharon su empeño en un debate que «no mejorará en nada la vida de los ciudadanos» cuando la ciudad es ya de facto la capital, le recriminó María Sánchez, de Valladolid Toma la Palabra.

Tampoco vio necesidad de reformar el Estatuto el Partido Socialista, cuyo portavoz, sin embargo, presentó una enmienda de sustitución suavizando el planteamiento inicial de los populares. Así, finalmente, el texto aprobado con los veinte votos de PP y PSOE y siete abstenciones solicita a la Junta que cambie «algunos aspectos de su política territorial», que no ha servido para superar «localismos ni provincialismos». Exige, además, al Gobierno regional que atienda las «necesidades y demandas de Valladolid, como capital de Castilla y León» -esto último añadido por De Santiago-Juárez al texto socialista- para contribuir al desarrollo de proyectos estratégicos de la región y avanzar en el sentimiento de pertenencia a la Comunidad».