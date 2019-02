Junta y PP piden a Sánchez que convoque un «superdomingo» electoral el 26 de mayo Puente ve «idóneo» el 14 de abril y el PSOE de Soria aboga por aplazar a otoño la cita

I. JIMENO

Con la maquinaria electoral en marcha y sólo pendientes de que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, desvele hoy qué fecha ha elegido para los comicios generales, Junta de Castilla y León y voces del Partido Popular en la Comunidad coincidieron en reclamar ayer al presidente del Gobierno que aproveche y la fije también para el 26 de mayo. Una apuesta por el «superdomingo» electoral que el Ejecutivo autonómico y el PP defendieron con el argumento del ahorro que supondría sacar más urnas -para el Congreso y el Senado- en un día en el que los colegios electorales tendrán que abrir para recoger las papeletas de la ya triple cita electoral prevista para ese cuarto domingo de mayo: municipales, autonómicas y europeas.

Como «muy razonable» consideró ayer la portavoz de la Junta, Milagros Marcos, «aprovechar la misma fecha» que ya está marcada en rojo en el calendario para que los ciudadanos elijan también la composición de las Cortes Generales. «Aunque sólo sea por el criterio de ahorrar», justificó la también consejera de Agricultura y Ganadería.

Y mensaje directo al presidente en las horas previas a que anuncie la fecha: «Pedir a Pedro Sánchez que piense en los ciudadanos y en el país y evite duplicar gastos». Con una idea clara, la convocatoria de elecciones no debe esperar, una vez dada por acabada la legislatura tras ver cómo esta semana el Congreso tumbaba su proyecto de Presupuestos para 2019. En este sentido, en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión del Consejo de Gobierno de los jueves, Marcos alertó de que en España hay una «inestabilidad» que es «difícil de mantener» de forma «permanente». Algo, advirtió, que «no beneficia para nada» ni a la estabilidad económica, ni el crecimiento, ni a la imagen de España ni al propio país.

También por ese «superdomingo» con hasta siete urnas en algunos puntos de España, apostó ayer el alcalde de Burgos, el popular Javier Lacalle, quien fue contundente al considerar como una «auténtica barbaridad» no hacer coincidir la convocatoria de las generales con citas las ya previstas para el 26 de mayo. Según el también vicesecretario de Organización y Electoral del PP de Castilla y León no se podría explicar que los comicios no coincidieran y advirtió de que se debe tener en cuenta que un proceso electoral cuesta unos 130 millones de euros a las arcas públicas. De ahí que, en su opinión, «no tiene ninguna justificación» que se duplique dicha cantidad para que no coincidan las elecciones. «Que las haga cuando quiera, sólo pido a sensatez y que no se nos maree», subrayó el regidor, quien, en declaraciones recogidas por Ep, incidió en la importancia de que se convoquen,

«Preparado para ganar»

Sin mojarse sobre la fecha de la cita ni entrar en «especulaciones», el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, sí pidió a Pedro Sánchez que a la hora de ejercer su cometido y fijar el día lo haga «pensando en el interés general de España» y de todos los ciudadanos independientemente de dónde viva.

Eso sí, sean cuando sean finalmente, Fernández Mañueco subrayó que su partido «está preparado para cualquier eventualidad» y «dispuesto», con una premisa clara»: «Vamos a ganar» las elecciones municipales, autonómicas, generales y europeas.

Desde el otro bando en la contienda electoral, en el PSOE no triunfa la idea del «superdomingo» con cuádruple cita electoral y no coinciden en qué día les parece más propicio. Así, el portavoz de la Ejecutiva federal socialista y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, hizo su apuesta por el 14 de abril, una de las fechas barajadas. En su opinión, podría ser «un día perfecto» para unas generales. Eso sí, Puente reconoció que las dos fechas que se barajan en abril -14 y 28- tienen cosas a favor y en contra. Por un lado, el 14 es Domingo de Ramos, «es un día que puede haber gente de vacaciones»; por otro, una jornada electoral el 28 «obliga a hacer campaña en Semana Santa», una época que asumió como no «muy propicia», sobre todo en una ciudad como Valladolid, con mucha tradición de procesiones.

Más a largo plazo es la apuesta del PSOE de Soria para ir a las urnas. Según su secretario provincial, Luis Rey, lo «idóneo» sería dejarlo para después de verano y así poder «culminar» algunos proyectos en marcha. Es más, el también presidente de la Diputación soriana reconoció que no le gusta la idea de que coincidan con las municipales y autonómicas, pues retaría importancia al debate de lo local y regional, informa Ical. Y celebrarlas antes del 26 de mayo supondrá «un lío considerable», ya que el trámite orgánico para elegir a los representantes en el PSOE es largo, advirtió Rey.