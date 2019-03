La Junta quiere que los profesores bilingües tengan el C1 en cuatro años Abre la posibilidad de que se cursen asignaturas en dos idiomas distintos

El bilingüismo en Castilla y León se prepara, después de diez años de andadura, para dar un gran paso hacia adelante. La Consejería de Educación tiene ya preparado el borrador de la orden que regulará el nuevo sistema y ultima su negociación con las centrales sindicales. El texto, que supondrá novedades importantes, está tan sólo a falta de que los representantes de los profesores presenten sus alegaciones al documento. Y es que no sólo afectará al alumnado, sino que será también más exigente con los docentes. Para todos aquellos que estén ahora en activo e impartan clase en bilingüe se fija un periodo de cuatro cursos académicos a contar desde que entre en vigor la orden para que obtengan el nivel C1 -el conocido como Advanced-, mientras que hasta ahora debían contar sólo con la titulación B2.

Los que accedan nuevos deberán tener ya ese título superior. No obstante, los que ya están en las aulas y no consigan acceder al C1 en ese plazo podrán continuar en su puesto y sólo tendrán que presentar su nuevo nivel cuando quieran cambiar de destino.

Aparece ya la regulación del bilingüismo en la etapa de Infantil, una apuesta de Educación en esta legislatura, pero también más horas de inglés en Primaria y la posibilidad de que los colegios puedan impartir asignaturas en un segundo idioma a través de otra sección bilingüe.

Tres materias

En cuanto a la enseñanza de los más pequeños, la intención es que en los dos últimos cursos (4 y 5 años) se impartan algunos de los contenidos de esa temprana etapa en lengua extranjera. Así, dedicará en el segundo curso 60 minutos semanales a ese apartado y 90, en el tercer curso. En todo el ciclo (3, 4 y 5 años) se plantea, además, que se dediquen 90 minutos semanales, distribuidos en dos o tres sesiones, a la lengua que se imparta en la sección bilingüe, que podrá ser inglés, francés, alemán, italiano o portugués.

Ya en Primaria, la principal novedad es que aumentarán las horas de inglés. De dos a tres clases a la semana se pasará a tener 45 minutos diarios en esa disciplina. Existirán tres materias impartidas en otro idioma, respecto a los dos que se permiten actualmente. Si el centro decide poner en marcha una segunda sección bilingüe, las materias impartidas en otro idioma serán en total cuatro, repartidas de dos en dos en cada lengua.

Otro de los aspectos más controvertidos de la nueva normativa es que si un centro de Infantil y Primaria decide desarrollar una sección bilingüe, todos sus alumnos deberán cursarla. Esto no existía hasta ahora, ya que dentro del mismo curso podían existir dos opciones: estudiar algunas materias no lingüísticas en otro idioma o bien que todas las disciplinas se viesen en castellano.

En Secundaria, los centros podrán elegir entre dos o tres asignaturas bilingües en cada curso y se aconseja que sean Geografía e Historia o Matemáticas en todos los cursos. Al igual que ocurre en la etapa anterior, si se decide impartir una segunda sección bilingüe, tendrán que impartirse otras dos asignaturas en otra lengua y no podrán ser las mismas que se escogieron para la primera sección. Aquí se deja abierta la puerta a que se amplíe un periodo semanal de entre 50 o 55 minutos para la clase de lengua extranjera.

Hasta el Bachillerato

Educación establece que el programa llegue hasta el Bachillerato, una etapa en la que hasta ahora no existía. Podrá hacerse a través de los conocidos como proyectos de autonomía y se deberá impartir como mínimo una asignatura no lingüística en otro idioma en cada uno de los dos cursos. En este caso la idea es que sean materias que puedan tener los alumnos de todas las modalidades, pero no serán en ningún caso Historia ni Matemáticas.

«En la EBAU no se van a examinar de las asignaturas en inglés, sino en español» y eso puede perjudicarles, dicen desde los sindicatos

Para los sindicatos docentes se trata de un paso adelante, sí, pero «hacia el vacío». CSIF critica además del contenido, las formas. Y es que, en su opinión, la Consejería ha querido sacar adelante esta nueva regulación con prisas cuando la legislatura está ya a punto de concluir. Por otra parte, no ven adecuado que el bilingüismo entre en Bachillerato porque los principales afectados serán los estudiantes. «En la EBAU no se van a examinar de las asignaturas en inglés, sino en español» y eso puede perjudicarles. Tampoco están de acuerdo con las segundas secciones bilingües, «si se implantan, sólo se impartirá en castellano la asignatura de lengua», aseguran.

Desde Stecyl critican que no se ha atendido a ni una sola de las alegaciones que el profesorado ha ido haciendo a este proyecto .«No habrá profesores para hacer frente a la nueva exigencia», recalcan, porque otro de los aspectos que deja bien claro la normativa es que las plantillas no podrán ampliarse. A Anpe le plantea «serias dudas» y pide que si los profesores deben formarse para adquirir el C1, se les compense en horario.