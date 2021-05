La Junta ve «probable» rebajar la alarma a nivel 2 la próxima semana en todas las provincias Castilla y León se mantiene por debajo de la barrera de los 3oo casos diarios pero suma otros tres fallecimientos

H. Díaz VALLADOLID Actualizado: 27/05/2021 14:22h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El vicepresidente de la Junta y portavoz del Gobierno regional, Francisco Igea, ha avanzado que «si las cosa siguen yendo bien», el Ejecutivo regional «ve probable» que se pueda rebajar a nivel 2 el nivel de alerta de todas las provincias la próxima semana. Es una decisión que esperarán a tomar en el próximo Consejo de Gobierno y a la espera de la evolución de la incidencia, pues ha admitido el consejero que «preocupa» la incidencia en menores de 65 años en «algunas provincias».

Al respecto ha detallado que este «incremento» está afectando a «población más joven» y lo ha vinculado directamente con la «relakación de las medidas». No obstante, ha apuntado también que «no nos preocupa especialmente», ya que no está repercutiendo en la «saturación de los hospitales», y tanto los ingresos en planta como en UCI siguen bajando. No obstante, ha insistido en ver qué repercusión tendrá este aumento de la incidencia la próxima semana.

Ha realizado estas declaraciones Igea en un día en que Castilla y León sigue por debajo de la barrera de los 300 nuevos casos disarios. En concreto, en las últimas 24 horas ha anotado 235 contagios, 17 menos que el jueves de la padas semana y 23 menos que los contabilizados el día anterior. Sin embargo, a diferencia de ayer, que anotaba la tercera jornada sin fallecidos en el mes de mayo, este jueves sí que ha registrado otras dos víctimas por Covid en los centros hospitalarios.

A día de hoy, el acumulado de contagiados en Castilla y León asciende a 234.538, de los cuales 227.738 se diagnosticaron mediante pruebas de infección activa. En concreto, de los 235 casos notificados hoy, 218 han tenido diagnóstico el día previo.

La mayoría se concentran en la provincias en las provincias de Valladolid (60), Burgos (56) y León (42). Palencia suma 25, Ávila, Salamanca y Soria anotan 11 cada una, Zamora se queda con 10 y Segovia cuenta con 9.

En esta jornada, los brotes activos aumentan hasta los 279, frente a los 274 de ayer, con 1.565 casos vinculados (30 más que ayer).

Los hospitales han dado un total de 23 altas nuevas en las últimas 24 horas.