La Junta llama a los ciudadanos «a defender España frente a Sánchez» La portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos, ve «muy triste» tener que proteger al país «de su propio presidente» del Gobierno

I. JIMENO

Es muy triste tener que esta defendiendo España del propio presidente del Gobierno». Es el lamento que expresó ayer la portavoz de la Junta de Castilla y León, Milagros Marcos, quien desde la sala de prensa en la que compareció tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno llamó a los ciudadanos a «defender» el país del jefe del Ejecutivo. «En este momento creo que es lo que nos toca a todos los españoles, defender nuestro país», clamó Marcos, muy crítica con Sánchez y los últimos movimientos conocidos con la Generalitat de Cataluña, en los que se incluye la figura de un relator o mediador en una mesa de diálogo de La Moncloa con los separatistas, según figura en el documento de 21 puntos presentado por Quim Torra a Sánchez y que Marcos consideró «indecente» que se haya «ocultado».

Sin entrar expresamente a si apoya y llama a la ciudadanía a participar la movilización a la que de forma conjunta PP, Ciudadanos y Vox han convocado el domingo en la plaza de Colón de Madrid (12 horas) en repulsa al movimiento de Sánchez, la portavoz de la Junta sí consideró que «no hay nada más loable que todos y cada uno de los españoles defendamos nuestro país». «Si no defendemos nuestro países, ya me dirán que nos queda», señaló.

Marcos aseguró que «no» se trata de una manifestación «política», sino «ciudadana» en la que hay un «llamamiento a la defensa y la unidad de España». «Por lo tanto -añadió-, cada ciudadanos de este país debe decidir si apuesta por la unidad de España o si justificamos la división, la negociación y el considerar a una comunidad autónoma como un país, un país de países, y justificamos el que se hagan concesiones a los separatistas, el que nos saltemos los parlamentos y, sobre todo, nos saltemos la Constitución». Una Carta Magna, subrayó la también consejera de Agricultura y Ganadería, que «hemos votado todos los españoles» y que, reclamó, el Gobierno también debe «respetar».

«Cada ciudadano debe decidir si merece o no la pena manifestarse por la unidad de España el próximo domingo», afirmó Marcos respecto a esa protesta convocada, a la que si bien es cierto que no dijo si acudirá y si la Junta de Castilla y León, apoya, sí mostró argumentos coincidentes con sus promotores.

«Usurpando»

Pero, sobre todo, la portavoz del Gobierno autonómico fue especialmente crítica con Pedro Sánchez. Tachó de «absolutamente inmoral» que el presidente del Ejecutivo de la Nación «esté vendiendo España y subastándola por partes con el único objetivo de mantenerse en el sillón».

Y muy crítica también con esa figura del relator o mediador que el Ejecutivo socialista está dispuesto a incluir en una mesa de negociación con la Generalitat que preside Quim Torra. «Parece absolutamente indecente» que se planteen figuras como ésas, pues «no somos un país de países», argumentó Milagros Marcos. En este punto, la portavoz incidió en que «los mediadores los elegimos todos los ciudadanos» y son «los diputados y los senadores» y hay «instituciones», como son el Congreso y el Senado, a los que se deben «llevar» estos debate. Y Sánchez «no sólo» está «usurpando» ese papel a las Cortes Generales, sino que también lo está haciendo con el Parlamento de Cataluña, que es el «elegido por todos los ciudadanos», abundó Marcos en relación a ese órgano de negociación que el Ejecutivo está dispuesto a montar con los independentistas. «Es que no se puede plantear una mesa de partidos» ya que ésa la «han elegido los ciudadanos» en las urnas con la conformación del Parlamento, recalcó. De ahí, que insistiese en considerar una «absoluta desfachatez» y «ninguneo a las instituciones que no tiene precedentes» el acuerdo de Sánchez con Torra. Pues, sostuvo, lo vigente es un sistema de democracia parlamentaria «en el que elegimos todos. No elige sólo el presidente del Gobierno y menos un exiliado de la justicia -en alusión el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont-». «Creo que eso es más propio de otros regímenes que de un régimen democrático», defendió Marcos.