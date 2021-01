La Junta investiga la vacunación del alcalde de un pueblo de Valladolid por ser patrono de una residencia «Quien haya falseado la información, tendrá que asumir responsabilidades», ha advertido el delegado territorial del Gobierno autonómico

La Junta de Castilla y León abrirá una investigación sobre la vacunación frente al Covid de cuatro patronos de la residencia de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid), entre ellos el alcalde, Alberto de Paz; un concejal y el párroco del municipio.

«Se aprovecha de su condición de alcalde», ha señalado el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos, quien ha matizado que se investigarán todas esas vacunaciones cuya segunda dosis queda al criterio de la Consejería de Sanidad

Cuatro de los cinco patronos de la residencia se pusieron la primera inyección el día 12, a pesar de no estar en el grupo de trabajadores sociosanitarios del centro. Según ha explicado a ABC Alberto de Paz -alcalde bajo las siglas del PSOE aunque no militante- la decisión de vacunarse llegó a instancias de la directora del centro residencial Santo Domingo y Santa Eloísa, quien, según su versión, consultó con la Gerencia de Salud si los patronos deben vacunarse. La respuesta fue afirmativa, al tiempo que se dieron indicaciones para que los citados patronos (la residencia pertenece a una fundación) se incluyan en la lista de trabajadores del centro, siempre según su versión de los hechos

De esta forma, recibieron la primera dosis el alcalde del municipio; el concejal delegado de Hacienda, Javier Pascual; el párroco del pueblo y sacerdote del centro, Jesús Casas, y una familiar de la benefactora del centro. Un quinto patrono, también sacerdote, no acudió a la vacunación porque ya fue inoculado en la residencia en la que vive.

Alberto de Paz ha insistido en que «nos dieron el consentimiento desde la gerencia»; yo no he ido como alcalde». «Estábamos convencidos de que no conteníamos irregularidades», ha señalado, al tiempo que ha justificado la conveniencia de recibir la vacuna en la «labor muy directa» que realiza en el centro y que desde que comenzó la pandemia se ha visto interrumpida.

Para el delegado territorial de la Junta, en cambio, la vacunación de los cuatro patronos no están dentro de la estrategia de Sanidad porque no tienen la consideración de trabajadores sociosanitarios. Es más, «quien haya falseado la información deberá asumir responsabilidades» ha advertido en referencia al hecho de que los patronos estuviesen incluidos en la lista de trabajadores de la residencia».

Por su parte, el párroco ha justificado su actuación en que «me llamaron desde la residencia para que pudiera seguir atendiendo en el centro», una labor que interrumpió en marzo. Ha lamentado «el revuelo que se ha producido» cuando «lo hice con la mejor intención para poder volver a atender al centro».