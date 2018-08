La Junta insiste en su «no» a más deuda porque resta fondos para los servicios Urge la reforma del modelo de financiación que garantice ingresos ordinarios

ISABEL JIMENO

VALLADOLID Actualizado: 23/08/2018 09:27h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Votó «no» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el 19 de julio y, ayer, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, volvió a mostrar su oposición a la senda de estabilidad para el periodo 2019-2021 propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que logró salir adelante en este órgano con el voto de calidad del Ejecutivo central y las comunidades socialistas. Y es que, argumentó Del Olmo, «no ha variado la propuesta, y el sentido del voto de Castilla y León, tampoco». Si entonces no gustó el planteamiento puesto sobre la mesa, que supone una relajación del objetivo de déficit para 2019 del -0,1 al -0,3 por ciento del PIB (Producto Interior Bruto), en poco más de un mes no ha terminado de convencer. Y es que, explicó la consejera tras participar en una reunión celebrada por videoconferencia con las autonomías, si bien es cierto que ampliar esa horquilla es una «mejora», también lo es que «esto no da solución al problema que tenemos de insuficiencia de recursos para atender los servicios de los que somos competentes las autonomías».

Por eso, Del Olmo argumentó ante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y sus colegas «la necesidad» de que «se aceleren de una vez» los trabajos que permitan «continuar» y cerrar la reforma del modelo de financiación autonómica, pues el actual se está demostrando «nefasto» para Castilla y León. De esta manera, señaló, se garantizaría «disponer» de unos recursos «suficientes ordinarios para ofrecer unos servicios de calidad a nuestros ciudadanos».

Para la titular de Hacienda, dar mayor margen en el objetivo de déficit y, por tanto, permitir un mayor endeudamiento no es la solución. «No necesitamos que nos permita endeudarnos más, sino más ingresos ordinarios, no deber cada vez más», insistió. Pues, explicó la consejera, «hay que pagar los intereses» y eso «no nos interesa ahora mismo», pese a que los tipos de interés están en mínimos. Del Olmo subrayó que es «un problema» el hecho de tener que endeudarse, cuando esta partida ya ha crecido de manera importante desde que comenzó la crisis, pues supone que siguen creciendo los intereses que hay que pagar por ella «y al final lo que pagas en intereses lo estás quitando de otras partidas de gasto muy importantes».

«Que se reparta»

«El déficit público está pensado para épocas de crisis económica, no para momentos en los que la economía está creciendo a un tres por ciento de media», advirtió Del Olmo, quien se preguntó qué harán si en unos años se da otro declive. «Estaremos en una situación delicada», resaltó, pues cuando comenzó la crisis Castilla y León apenas tenía deuda, pero ahora, sí. «Si en épocas de bonanza» continúa el endeudamiento, «cuándo van a pagar los ciudadanos esa deuda», cuestionó, a la vez que recordó que considera que en este momento en que «hay recursos y recaudación» en España «que se repartan entre todos y no tenemos que endeudarnos más».

Otro de los motivos que llevaron a Pilar del Olmo a alzar de nuevo en contra su voz fueron las entregas a cuenta vinculadas al modelo de financiación autonómica y la previsión de liquidación del ejercicio 2017 -que disminuyen un 66% respecto al ejercicio anterior- comunicadas el 31 de julio y que sirven de base para la elaboración de los Presupuestos de 2019. Unas cifras que, según la consejera, ponen de manifiesto lo que «siempre hemos venido denunciando», que el modelo de financiación autonómica es «muy malo» para Castilla y León, pues, en un momento en el que la economía española está creciendo «a un ritmo bastante aceptable», los ingresos que llegan a la Comunidad por esta vía «no» aumentan, debido a que el actual sistema «prima» más a la población en términos absolutos y no a otros valores como la dispersión, extensión o envejecimiento, que son claves para el gasto en la región. Así, urgió a que «de manera inmediata» se «revisen» esas entregas a cuenta.

«Explicaciones» al PSOE

Desde el PSOE, su portavoz parlamentario en materia de Hacienda, José Francisco Martín, anunció que su grupo pedirá «explicaciones» a Pilar del Olmo ante su «renuncia» a los 122 millones por el aumento de gasto que «beneficiará» a las comunidades autónomas, que ha propuesto el Gobierno central y que supondría la «necesaria inversión» en materia de educación, sanidad y servicios sociales.