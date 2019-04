La Junta de Castilla y León revisará los protocolos de gestión de las seos y grandes monumentos Patrimonio señala que el estado de los edificios «es bueno en general» y urge a los titulares de estos bienes a que dispongan «cuanto antes» de planes de emergencia ante cualquier tipo de incidentes

La Junta de Castilla y León revisará los protocolos de gestión establecidos en todas las catedrales y grandes monumentos de la Comunidad con el fin de intentar evitar incidentes como el registrado ayer en la catedral de Notre Dame, además de que se urgirá a los titulares de estos bienes a que se disponga «cuanto antes» de planes de emergencia para hacer frente a cualquier tipo de incidencia.

El director general de Patrimonio Cultural, Enrique Saiz, reconoció en declaraciones a Ical que no es necesario intervenir «como una situación de emergencia» porque el estado del patrimonio «es bueno en general», aunque sí apuntó a la necesidad de seguir trabajando para frenar los daños provocados por cualquier tipo de incidente. Saiz no ocultó la mayor preocupación de la Junta por algunas iglesias rurales, que tienen un elevado valor artístico y patrimonial que se encuentran en desuso y que pueden tener «menos control» de esos riesgos, aunque recalcó que los edificios “de gran porte” se encuentran «más o menos controlados», si bien estimó que no se puede «cantar victoria ante este tipo de hechos». De cualquier forma, se revisarán los protocolos existentes porque si hechos como el de se produce en Notre Dame, a plena luz del día, con miles de visitantes y en un edificio de tal envergadura e importancia «no podemos decir que nunca va a pasar».

De cualquier forma, Saiz incidió en que no existe emergencia alguna en llevar a cabo la revisión de esos protocolos, lo que daría sensación de «inseguridad» y teniendo en cuenta que la situación es «buena en general». Pero el incendio de Notre Dame dará pie al Ejecutivo autonómico a revisar los protocolos «de los mejores monumentos», los declarados Bien de Interés Cultural (BIC), las catedrales de Burgos y León, y también el resto de catedrales cuando se llevan a cabo restauraciones. «Ahora vamos a revisarlos con un punto más de intensidad en un testeo general de la Comunidad», continuó.