La Junta de Castilla y León considera un «disparate» el fin del diésel y gasolina en 2040 Reconoce su «alarma» para un sector que supone el 2,5 por ciento del PIB industrial de la Comunidad

I. JIMENO

Valladolid Actualizado: 15/11/2018 09:57h

«Alarmada» por lo que consideró una «improvisación más» y un «auténtico disparate». Así se mostró ayer la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, tras conocer el anuncio hecho el día anterior parte del Gobierno central de que en 2040 deberán dejar de fabricarse en España coches diésel, gasolina e híbridos, y diez años después estos vehículos de combustión no podrán circular.

Muy enfadada con un decisión adoptada «sin consultar», Del Olmo incidió en que desde la Junta «apostamos» por las «energías limpias», pero también reclamó una «transición justa». Y es que, advirtió, «no sé si en España estamos preparados para una transición en corte seco». «Cuando alguien quiere una transición de un modelo basado en los combustibles fósiles a un modelo basado en la electricidad, tienes que tomar medidas y tenerlas pensadas», alertó la consejera de Economía, reprochando la falta de previsión en este sentido del Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

«No sé si es una improvisación más, una cortina de humo o algo serio», señaló Del Olmo, quien incidió en cuestionar que se presente «un plan sin alternativas» y «sin hablar antes» con el sector y las comunidades.

Insistió en que se trata de algo «preocupante y me alarma enormemente», pues, denunció, una decisión de este calado y repercusión se ha tomado «sin consultar». Se ha hecho, censuró Del Olmo, «con una improvisación que no es propia de una administración». Consideró que se trata más de «cosas propias de un Gobierno que tiene esa forma de gobernar tan particular, poco democrática», haciéndolo «todo por decreto ley» y «sin consultar» a las comunidades como Castilla y León, que sí «hemos sido elegidas democráticamente». «Cada día se me ponen los pelos de punta» con los anuncios por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aseguró Pilar del Olmo, quien censuró que «no miden las consecuencias» y, además, causan con sus decisiones un «perjuicio gravísimo».

Sanchez «miente»

Unos daños a Castilla y León con este anuncio sobre los coches que se une, según recordó, a otras decisiones que también afectan de forma negativa a la Comunidad, como el fin de la minería del carbón o el cierre de las térmicas. «Un auténtico disparate», recalcó Del Olmo, quien, parafraseando a su colega de Gobierno Fernando Rey, consejero de Educación, sobre la reforma educativa, aseguró que esta nueva propuesta es «otro bodrio».

En Castilla y León, de cuyas plantas ensambladora salen el 17 por ciento de los vehículos que se fabrican en España, el sector automovilístico supone el 25 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) industrial. De ahí la preocupación de la Junta por el impacto que puede tener la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, que desde el sector a nivel nacional ya han alertado de que costará miles de empleos. Dada esa repercusión y relevancia, Del Olmo ya avanzó que éste será también uno de los temas que el presidente del Ejecutivo regional planteará en la reunión que tiene prevista con en La Moncloa con Pedro Sánchez el próximo día 27.

Precisamente sobre Sánchez señaló que «o miente ahora o mentía entonces», después de que hace unas semanas, en su visita a una de las plantas de la automovilística Renault en Valladolid, hiciese referencia a un plan industrial para el sector y ahora apuesta únicamente por los coches eléctricos. Una tecnología, advirtió, que en España «no» está suficientemente investigada y, además, estos vehículos aún carecen de suficiente autonomía.

Del Olmo cargó contra las «decisiones nefastas para esta tierra» por parte del Ejecutivo del PSOE, al que acusó de «sectario» y trabajar «de espaldas a un Gobierno democrático como el de Castilla y León».