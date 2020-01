La Junta abre la negociación de la carrera profesional sin apoyo sindical Presidencia convoca a las organizaciones a una reunión sobre los fondos adicionales

La Consejería de la Presidencia puso ayer sobre la mesa su propuesta para aplicar en Castilla y León la carrera profesional en el sector público. Su intención es abrir así la negociación con los representantes de los trabajadores de la administración regional y poner en marcha cuanto antes un sistema que permitirá evaluar el desempeño de los empleados públicos para complementar sus retribuciones de acuerdo al nivel de esfuerzo. Pero, por el momento, el borrador del reglamento que desarrolla la ley se ha encontrado con el rechazo de los sindicatos.

Y es que, según UGT, CCOO y CSIF, el texto que recibieron ayer no difiere en nada de la ley aprobada por PP y Cs en las Cortes y que tampoco contó con el beneplácito de los representantes de los trabajadores.

«Queremos poner en valor el esfuerzo y dedicación de los empleados públicos para sostener los servicios de la administración con las más altas cotas de calidad», explicó ayer el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en Ponferrada (León). Durante su visita a la Unidad de la Delegación Territorial de El Bierzo, Ibáñez mostró su confianza en que pueda ser este mismo año cuando se ponga en marcha la primera convocatoria de la carrera profesional, informa Ical.

Pero para UGT será complicado llegar a un acuerdo porque hay «cosas esenciales» que los sindicatos habían solicitado que no se han incorporado. Por ejemplo, que los docentes no tengan que elegir entre los sexenios y la carrera profesional o el acceso directo al grado en función de la experiencia, aseguró el secretario de la Federación de Servicios Públicos ugetista, Tomás Pérez.

Tampoco ven con buenos ojos desde CSI-F que la carrera profesional «no sea objetiva» y la valoración dependa de un superior jerárquico, explicó Raquel Fernández. «No cumple para nada las expectativas», aseguró, por su parte, la representante de CCOO, Ana Rosa Arribas.

El Gobierno regional dio otro paso en su intención de avanzar en la negociación con los representantes de los funcionarios y les convocó para hablar sobre los fondos adicionales la próxima semana.

35 horas

Sobre la vuelta a la jornada de 35 horas, aún no hay señales de negociación, aseguraron los sindicatos, aunque ayer, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, insistió en su apuesta de recuperar ese horario para los funcionarios siempre que haya «garantías de que no haya merma en la calidad de los servicios públicos», informa Efe.

De hecho, los sindicatos UGT, CCOO y CSIF de Burgos con representación en la Mesa sectorial de Educación no acudieron a la reunión que estaba prevista en la capital burgalesa con representantes de la Consejería para la negociación de las plantillas jurídicas. No asistieron a la cita por la «ruptura del acuerdo que implantaba las 35 horas semanales», pero también por la «perpetuidad de los recortes en las plantillas». Sí asistieron a la reunión las organizaciones Stecyl y Anpe. El plante de los sindicatos mayoritarios se une al de la pasada semana en Soria, cuando no acudieron ninguno de los representantes de los trabajadores. La intención de CCOO, UGT y CSIF es no acudir a las citas de ninguna de las provincias.