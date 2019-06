Actualizado: 27/06/2019 10:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Que cómo meter miedo? Sencillo, a los niños pequeños diciéndoles que viene el coco, y a los niños mayores amenazándoles con que les van a subir los impuestos. Miedo no, pavor. Porque son niños, y no saben que el coco no existe, ni que sin impuestos no habría recursos para financiar la educación de sus hijos, su sanidad, o las pensiones de sus padres. Bendita ignorancia, ¿verdad? ¡Ah, que usted ya lo sabe, pero tiene dinero para ir por lo privado! Pues enhorabuena, pero las reglas del juego son que, le guste o no, ha de ser solidario con quienes no pueden. Y, además, cuando coge su Ferrari para ir a su casoplón en Santander circula por calles, carreteras, y autovías ¿no? ¿O va por campos de trigo? Y cuando vuela a Boston a pasar el finde, imagino que saldrá desde la T4 de Barajas ¿no? Y podría poner mil ejemplos más de su uso de «lo público» que usted solito no podría pagar, pero sólo me da para 3.200 caracteres en cada artículo.

Y ojo, que no cuestiono el legítimo debate ideológico sobre cómo debería ser la fiscalidad: más o menos progresiva; más o menos gravosa del consumo de determinados bienes, como por ejemplo el tabaco; o más o menos recaudatoria ante determinadas situaciones, como la transmisión de bienes mortis causa en el impuesto de sucesiones. Igual que defiendo la legitimidad de cualquier opinión sobre el destino de los fondos obtenidos con esos impuestos. Pero lo que no es de recibo es adoptar comportamientos para eludir el pago de esos impuestos, porque lo que algunos llaman picaresca es, simplemente, delito, y engordan lo que se conoce como economía sumergida, que en el caso de España tiene guarismos de obesidad mórbida, con un peso que oscila según quien lo calcule entre el 20% y el 25% del PIB.

Por tomar una referencia, el informe «Economías en la sombra alrededor del mundo» publicado en 2018 por el FMI, sitúa a España a la cabeza de la economía sumergida en la Unión Europea con un 22% de su PIB, lo que duplica el nivel de Francia y triplica el de Alemania. Inaceptable, porque casi 250.000 millones de euros escapan del control de Hacienda, con lo que se deja de ingresar en torno a 60.000 millones de euros al año. ¿Y eso qué implica? Pues obviamente, que para cuadrar presupuestos y tapar agujeros fiscales, las administraciones cobran más a los que cumplen. Sí, según los cálculos de Gestha, el sindicato más representativo de técnicos del Ministerio de Hacienda, la factura de los defraudadores es de 2.000 euros por cada contribuyente honrado.

En mi próxima colaboración hablaré de las causas que explican por qué en España hay más economía sumergida que en el resto del Europa, entre las que por cierto no se encuentra que nuestros tipos impositivos estén por encima de la media europea. También de dónde hay más fraude fiscal. Pero hasta entonces, cuando le pregunten¿con IVA o sin IVA?, le pido que recuerde que alguien tiene que pagar el Acelerador Lineal de Partículas para el tratamiento del cáncer de esa persona que usted tanto aprecia, y que ese alguien no debería ser precisamente, en un país serio, Amancio Ortega.