Los jubilados ven discriminación en poner una «M» a los conductores mayores

Las organizaciones de jubilados y pensionistas de CCOO y UGT de Castilla y León han considerado este miércoles discriminatoria la propuesta del Fiscal delegado de Seguridad Vial de Salamanca de colocar una M en los vehículos conducidos por personas mayores de 70 años .

De ser aceptada, se reformaría el código para que a partir de esa edad los coches luzcan otro distintivo. Aunque en el texto no figura más argumentación, la posible pérdida de reflejos a medida que avanza la edad estaría detrás de este planteamiento, lo mismo que la «L» sirve para que otros conductores sepan que quien llevan delante es un aprendiz (L, de learning, en inglés). En este caso la «M» de mayor para comprender que si los movimientos puedan ser más lentos, las incorporaciones de carril van a menor velocidad...

[ Vea aquí en qué consiste la propuesta ]

Los máximos dirigentes autonómicos de las federaciones de jubilados y pensionistas de UGT y CCOO, Pedro Zalama y Lorenzo Rubio, han criticado la propuesta del fiscal jefe de Salamanca, Juan José Pereña , promotor en su memoria anual de la idea de colocar ese distintivo en los vehículos conducidos por personas de «edad avanzada», ha informado Efe.

«No me tienen que poner una M, solo me tienen que mirar a la cara y verán los años que tengo y no llevar un reflejo de la edad en el coche» , ha ironizado Rubio, quien ha advertido que ya se evalúan las condiciones de los conductores en la renovación del permiso de conducción. A su juicio, la colocación de ese aviso en el vehículo de los conductores de edad avanzada puede suponer «una discriminación más».

De la misma opinión se ha mostrado el secretario general de la Unión de Pensionistas y Jubilados de la UGT de Castilla y León, quien ha calificado la iniciativa como «cuento» y ha apuntado que los jóvenes tienen «muchísimos más» accidentes que las personas mayores.

Marlaska descarta la propuesta: «No está en nuestra agenda» El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , ha descartado este miércoles identificar mediante una placa con una 'M' a los conductores mayores de 70 años. «No está en nuestra agenda» , ha afirmado el titular de la cartera de Interior durante el acto de presentación de la nueva señalización de tramos de riesgo para motoristas, que ha tenido lugar este mediodía en la Dirección General de Tráfico (DGT). En este sentido, el ministro ha asegurado que la prioridad de su departamento es «garantizar la seguridad» y, por lo tanto, «que las condiciones psicotécnicas y psicofísicas de todos» los usuarios de vehículos de motor «sean las oportunas y necesarias para hacerlo en condiciones de seguridad para todos» los que disponen de un permiso de conducir o aspirar a tenerlo. «En lo que estamos nosotros de acuerdo es en lo que se está haciendo y se está trabajando y es que la persona que tiene en vigor una licencia para conducir un vehículo se encuentre en las capacidades psicofísicas necesarias e imprescindibles para no ser un riesgo en la conducción, independientemente de la edad de esa persona», ha insistido el ministro.