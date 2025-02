«A los políticos ya no se les exige ni gestión ni soluciones a los problemas. A ser posible, únicamente, que no molesten»

Lo menos malo es que con la pandemia desbocada tú y tus seres queridos lleguéis indemnes al ansiado, aunque poco halagüeño, 2021. Lo menos malo es que tu restaurante agonice sirviendo menús para llevar con el comedor cerrado y los camareros en ERTE. Lo menos ... malo es que no vaya el médico a tu consultorio rural y tengas que estirar el brazo, móvil al viento junto a la puerta del consistorio, para encontrar cobertura y pedir cita para la revisión de tu enfermedad crónica. Lo menos malo es dejar de trabajar dos semanas por ser contacto estrecho de un positivo mientras se acumulan las facturas. Que no puedas ir a visitar a tu madre a una residencia porque se repiten los errores del drama de la primera ola. Que no sepas qué hacer cuando un compañero de tu hijo da positivo y ponen la clase en cuarentena. Que ellos se insulten mientras tu caes en la ansiedad de la incertidumbre. Que la vacuna que llegaría en diciembre y luego marzo, ahora se espere para mayo y sea la única esperanza. Eso es lo menos malo, no desesperes.

Esta sociedad perdió la ambición, mucho antes de la tragedia de la covid-19, y se acomodó en la mediocridad. Nuestros irreconciliables políticos desbordados son el fiel reflejo de esa falta de pretensiones. La valoración de líderes realizada por Sigma Dos en Castilla y León evidencia que aquí tampoco hay líderes, según los ciudadanos. Todos suspenden excepto el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que consigue un condescendiente 5,1. Con ese aprobado raspado sale el PP en tromba de celebraciones, orgulloso del tremendo resultado. No es extraño. Mañueco es un presidente Guadiana con escasas virtudes consecuencia de los avatares de haber estado siempre ahí y hacer, como tantos, de su profesión la política. El vicepresidente de la coalición y consejero de casi todo, Francisco Igea (apartado en Ciudadanos), presume de Macron con un 4,6 de sus paisanos. El resto son repetidores, Celaá mediante. A los políticos ya no se les exige ni gestión ni soluciones eficaces a los problemas. A ser posible, únicamente, que no molesten. Que el éxito sea un 5,1. Eso, querido lector, es lo menos malo.

