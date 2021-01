El Estado municipal

A Francisco Igea le encantaría disponer de una policía autonómica con la que imponer su orden en todas las plazas. Habría aparecido con ellos el vicepresidente a detener cabalgatas y quizá procesiones ahora que Óscar Puente ha anunciado que habrá que ser imaginativo también en Semana Santa. No sé si resultaría más traumático que identifiquen a los Reyes Magos o a una larga fila de cofrades con capirote. Puede que Igea le haya pedido a Alfonso Fernández Mañueco la cartera de cuando él fue consejero de Interior y Justicia, sin competencias en Interior y Justicia, para fantasear por los pasillos del Colegio de La Asunción.

Más o menos así se está gestionando la pandemia. El Gobierno de España se lavó

las manos, los semáforos son de las autonomías y los ayuntamientos aplican el grueso de las medidas y recomendaciones según la maraña de competencias propias, impropias y hasta obligadas. Así la Junta cierra el interior de la hostelería y son los municipios los que suspenden la tasa de terrazas. Se prohiben las «peceras» y debe emitirse una ordenanza que las defina. La Policía Municipal vigila que se cumpla el toque de queda. Se precintan los parques infantiles, se exige una desinfección diaria y que estuvieran listos los colegios en septiembre. Los alcaldes desayunan leyendo el periódico y el Bocyl porque para ellos no hay reuniones sectoriales ni conferencias de presidentes.

Naufragamos en esta tercera ola y el candidato Salvador Illa se negó al confinamiento. Dice él que por recomendación del inexistente Comité de Expertos, y no lo dudo, porque los periodistas no hemos encontrado médicos que no pidan un nuevo confinamiento, rápido y duro insisten, paraevitar el colapso. Habrá visto ahora en Portugal que se puede votar confinados y no perder su vuelta triunfal, según el CIS, a Cataluña. Tenemos lo que nos merecemos si los electores premian con una victoria su gestión de la pandemia. Este es un Estado municipal. Los ayuntamientos son la verdadera red de seguridad, son los padres con pensión para los «millennials». El gobierno cuenta hasta con sus ahorros, aquellos que quería pedir prestados con usura.