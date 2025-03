Jorge Francés: Es su decisión

El nuevo PP de siempre de Alberto Núñez Feijóo no cree en los experimentos. En la primera foto de su Comité de Dirección se evidencia el cambio de rumbo nacido en Sevilla hacia la certidumbre y la veteranía que pedían a machetazos los populares. Una ... imagen con más años y más calvas como declaración biológica de férreos principios que incluso podría recuperar el charrán en su logo tras la efervescencia incontrolable de la etapa joven de Pablo Casado. Fracasada ‘la nueva política’, ya no hay guapos ni repeinados en la dirección del PP, que la gestión seria la desempeñan mejor los aburridos a los que ya no les puede sorprender la política, ni siquiera esta de avispero en primavera. Ha regresado a Génova ‘el PP a la gallega’ para reivindicarse como la receta tradicional del pulpo, tan previsible como exitosa.

En el nuevo Comité de Dirección Feijóo no ha contado con hombres ni mujeres de Castilla y León. «Es su decisión», decía Alfonso Fernández Mañueco a los periodistas mostrando esa satisfacción hueca y amarga de los políticos que al resto nos suena muy parecido a la decepción. El PP de Castilla y León pierde peso nacional y dentro del partido muchos lo explican como un escudo razonable del nuevo presidente ante el primer gobierno de coalición entre PP y Vox. Si de algo ha huido siempre Feijóo es del riesgo y esta decisión inevitable que ha tenido que digerir para estrenarse en Madrid tiene bastante de equilibrismo. Otros incluso se atreven a calificarlo de «castigo» y comparan la ausencia castellano y leonesa con la de nombres murcianos tras la caída de Teodoro García Egea. Feijóo dejó manos libres a Mañueco para decidir su pacto aunque al menos públicamente sugirió que Vox no era la mejor opción, que mantuviera la presidencia las Cortes y que estuviera cerrado días antes de su entronización sevillana. «Es su decisión», repitió el gallego, que ha tenido que ir enterrando todas y cada una de sus peticiones hasta el punto de abrazar a un Mañueco en funciones este fin de semana. Castigo o precaución lo incontestable es que la nueva Génova ancha y moderada prefiere, de momento, guardar distancia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión