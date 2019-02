La izquierda se enciende tras la polémica de los «huesos» de la senadora Muñoz Piden su dimisión pese a que la leonesa matizara que se refería a Franco y no a los republicanos

J. M. A.

Hay asuntos en los que la sensibilidad está a flor de piel y la senadora leonesa del Grupo Popular Esther Muñoz lo está sufriendo después de «indignar» a la izquierda el pasado martes en el Pleno del Senado al cuestionar la necesidad de que la memoria histórica tuviera un presupuesto de 15 millones de euros para crear «una verdad de Estado» y que se dedicará a «sacar unos huesos». Ante la bronca que se formó al considerar el PSOE y otras formaciones que Muñoz estaba en contra de recuperar los cadáveres de los republicanos de las cunetas, Muñoz salió a las pasillos de la Cámara Alta de inmediato para aclarar sus palabras y asegurar que se refería «a los huesos de Franco». También reconoció con posterioridad que su expresión podría no haber sido la más adecuada y que ella ha colaborado en la gestión para la recuperación de cadáveres en el Valle de los Caídos. Sin embargo, las explicaciones no le han valido ni a partidos ni a colectivos defensores de la memoria histórica y unos y otros exigen su dimisión. Mientras, la senadora trasladó a ABC su «pesar» por sufrir «una cacería» que no entiende.

«Respeto a las víctimas»

La senadora de 33 años acudió ayer de nuevo al Senado y vio desde su escaño cómo en el debate de la primera moción del orden del día los portavoces del PSOE, Unidos Podemos y Compromís le reclaman su renuncia por entender que ayer había «insultado» a las víctimas del franquismo con sus palabras en la sesión de control. «Asumo la responsabilidad por no haberme expresado bien». La portavoz del PP en la Comisión de Justicia hizo hincapié en que siempre ha tenido «el máximo respeto» a todas las víctimas.

Tras la polémica generada ayer por sus palabras, la senadora habló con una representante de los familiares de una asociación por la exhumación de republicanos, quien «entendió» sus explicaciones, aseguró. Antes de sus declaraciones, dentro del hemiciclo, el senador socialista Francisco González Cabañas pidió su cese por su «insultante» intervención ante el pleno en un debate con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Desde Unidos Podemos, María Freixanet coincidió en reclamar que dejara su escaño por haber «insultado» a las víctimas del franquismo y Carles Mulet, de Compromís, se lo pidió igualmente por la «indignidad» de sus declaraciones, informa Efe,

En Castilla y León las reacciones en la misma línea también se sucedieron. Así, el líder del PSCL, Luis Tudanca, censuró a la senadora y señalo que los muertos por el franquismo han hecho más por la democracia que «ellos (PP)». El secretario general del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón, exigió la dimisión de la senadora porque «ha demostrado que es indigna de ese cargo y de representar a los leoneses» y añadió que es «inadmisible» que se haya manifestado con «semejante falta de respeto hacia miles de personas que perdieron su vida en España por defender la legalidad democrática y que siguen enterradas en fosas comunes».

Mientras, IU Castilla y León mostró su «repulsa» ante lo que calificaron como la opinión «repugnante» de Muñoz. Para la formación política, la actitud de la senadora «atenta contra la dignidad de las víctimas de una dictadura que arrojó a fosas olvidadas a más de cien mil españoles». El secretario regional de Podemos, Pablo Fernández, también se sumó a la petición de dimisión y solicitó al PP a que pida perdón ante la «impresentable» conducta de su senadora, informa Ical.

«Una mala interpretación»

En defensa de Muñoz, el presidente provincial del PP leonés, Juan Martínez Majo, consideró que ha habido «una mala interpretación» de las palabras de la parlamentaria. «La valoración la hizo ella dijo públicamente y al salir explicó lo que quería decir. He hablado con ella y me dijo que en ningún momento quería referirse ni muchísimo menos a lo que después se ha interpretado», apuntó Majo.