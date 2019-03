Investigan una presunta agresión sexual durante el carnaval de Ciudad Rodrigo Al parecer habría ocurrido en la madrugada de este domingo en la localidad salmantina y la joven, mayor de edad, no ha interpuesto denuncia ni recuerda lo ocurrido

ABC Salamanca Actualizado: 03/03/2019 18:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Agentes de la Guardia Civil de Salamanca investigan una presunta agresión sexual ocurrida en la madrugada del domingo durante la celebración del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo. La víctima es una joven mayor de edad y, según explicó el instituto armado a la agencia Ical, se desconoce que aún haya presentado denuncia. No obstante, la investigación sigue en marcha.

Como apuntaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Salamanca, los hechos habrían ocurrido en el centro de Ciudad Rodrigo, donde se estaba celebrando el Carnaval del Toro. En concreto, en las inmediaciones de la calle Colada y la Plaza Mayor. Además, la Subdelegación afirmó que, por el momento, no se identificó a presuntos autores.

La presunta agredida fue trasladada al Hospital Clínico de Salamanca. Allí, la exploración a la que fue sometida por parte de los servicios sanitarios determinó que mostraba heridas causadas por una supuesta agresión o violación, por lo que se activó el protocolo habitual de agresiones sexuales. No obstante, la chica no recuerda nada de lo que ocurrió, motivo por el cual no presentó denuncia.

Ciudad Rodrigo, a 50 kilómetros de Salamanca, acoge durante el presente fin de semana su tradicional Carnaval del Toro, evento en el que la fiesta se une a festejos taurinos que atraen a personas de todo el país. El buen tiempo motivó una mayor asistencia y, como apuntan desde el 1-1-2, un notorio aumento de las atenciones médicas con respecto a otros años.