La investigación de las residencias apunta en todas las direcciones

Fueron uno de los lugares más vulnerables cuando el Covid-19 se coló e hizo estragos en forma de muertes durante meses. Y ahora que las residencias de ancianos han dejado atrás el luto diario por el coronavirus una vez completada la vacunación, en las Cortes de Castilla y León se abre la puerta de nuevo a investigar «qué sucedió» en los geriátricos. Prácticamente toda la oposición parlamentaria (PSOE, Podemos, UPL, Por Ávila y la procuradora no adscrita y ex de Cs María Montero) firman la petición registrada ayer para resucitar la comisión de investigación que ya se intentó poner en marcha hace meses, pero que la entonces mayoría de PP y Cs tumbaron.

Ahora, agarrados a la marcha del bloque naranja de una de sus parlamentarias que deja a los socios de Gobierno con 40 de los 81 escaños, apelan a la «conciencia» de ambas formaciones para analizar «qué pasó». Si se vota -sólo en caso de que alguno se oponga- deberán contar con el apoyo de la procuradora de Vox, cuyo partido ya presentó otra petición de investigación también rechazada, y con quien no han contado para registrar esta nueva.Que la comisión de investigación en sede parlamentaria salga o no adelante será el primer escollo a superar en un proceso que, de continuar, se aventura caliente, pues ya antes de arrancar la nómina de los citados suscita discrepancias.

Desde la Junta de Castilla y León -señalada ayer como responsable desde PSOE y Podemos al dar a conocer la petición-, su vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, advirtió de que la comisión es «innecesaria» si se limita a parte de la administración autonómico. «Si se hace, que se extienda a todos los datos, decisiones y documentos del Gobierno cuando era mando único», reclamó ayer, después de que hace unos días, con la posibilidad sobre la mesa, apuntó a que deberían comparecer el exvicepresidente, Pablo Iglesias, quien asumió la responsabilidad de las residencias, y el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. «Si quieren investigar, investiguemos», advirtió Igea.

Pero desde PSOE y Podemos, socios en el Ejecutivo central, no parece muy por labor de apoyar esta petición. «No pueden mirar hacia otro lado», respondió el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, quien no dijo claramente si apoyaría o no esa petición y cargó contra lo que calificó de «show o espectáculo» que «no» se mostró dispuesto a apoyar. «Los responsables de las residencias son Mañueco e Igea», apuntó. «¡Ya vale de trampas!», incidió. «Si lo que quiere es embarrar todo, tampoco vamos a entrar en ese camino», señaló, en la misma línea que Laura Domínguez (Podemos), al apuntar a la Junta como responsable de las explicaciones.

«No deja de sorprender que apelen a la conciencia (por el PSOE) cuando esos mismos señores se han negado a que se investigue donde gobiernan y lo piden en la Comunidad más transparente», cuestionó Igea. «Su caradura alcanza límites estratosféricos», denunció, al tiempo que avisó de que «vamos a intentar que se sepa todo lo que hizo el Gobierno, dónde están las actas, las órdenes del vicepresidente, del ministro de sanidad...». No obstante, para Igea, el PSOE lo único que pretende con la comisión de investigación es «utilizar el dolor y la muerte para desgastar a la Junta» con una «política basura» que les sirve para «retozar en el lodazal, que es donde se sienten cómodos».«No tenemos ningún otro afán que averiguar qué sucedió para que no vuelva a pasar», defendió Tudanca, quien de paso tachó de «vergüenza» que se «abandonase a los mayores a su suerte».