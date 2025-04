Inquietud en el PP por si depender de Vox afectaría a Casado y a Moreno

En Génova intentan poner cara de 'aquí no pasa nada y vamos a tener un buen resultado en las urnas el próximo domingo'. Pero en el partido existe inquietud y preocupación por el escenario que pueda abrirse el lunes 14 de febrero . ... Las expectativas se habían puesto muy altas, y la cuestión ya no es ganar o no, sino cómo se gana y cómo se explica al día siguiente que se han convocado elecciones para cambiar a un socio moderado, Ciudadanos, por otro, Vox, con el que Pablo Casado rompió todos los puentes en sede parlamentaria.

El PP optó por las elecciones anticipadas en Castilla y León con el propósito nada oculto de repetir el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid el pasado 4 de mayo. Las encuestas que manejaban en diciembre situaban al partido al borde de la mayoría absoluta y se lanzaron a la convocatoria electoral, con la justificación de una posible moción de censura orquestada por su socio, Ciudadanos, con el PSOE. El primer problema, según fuentes populares, empezó ahí, ya que no ha acabado de cuajar esa 'excusa' para la convocatoria electoral. Nunca quedó claro del todo que Ciudadanos tuviera preparada la traición a Alfonso Fernández Mañueco . «En Madrid, el papel de Ignacio Aguado era evidente y todo el mundo creyó desde el primer momento que traicionaría a Ayuso; en Castilla y León no se acaba de ver a Francisco Igea en ese papel antes de la convocatoria», comentan en el partido. El objetivo del PP es lograr una mayoría fuerte y suficiente, como la de Ayuso en Madrid , para no depender de Vox. Es decir, sin lograr la mayoría absoluta, que se ve como meta inalcanzable, sí obtener más escaños que el bloque de izquierdas más otros partidos que pudieran votar 'no' a Mañueco en la investidura. De esa manera, bastaría la abstención de Vox para que el PP pudiera gobernar en solitario, y el partido de Santiago Abascal quedaría relegado a una posición menos relevante. Los estrategas de la campaña del PP decidieron ignorar y ningunear a Vox , para tratar de darle el menor protagonismo posible. Les resultó de ayuda que el candidato de Vox, Juan García-Gallardo, no pudiera participar en los debates electorales, al no tener su partido grupo parlamentario propio en la legislatura recién acabada. Pero a la hora de la verdad, Vox ha sido blanco de los ataques del PP en muchos de los mítines de este partido, sobre todo los de Pablo Casado. El líder del PP llegó a cuestionar en un acto electoral la participación de Vox en las elecciones autonómicas, por ser contradictorio con su escepticismo y sus críticas hacia el Estado de las Autonomías. Muchos en el PP han visto la campaña demasiado 'rural' y recuerdan que el voto se concentra sobre todo en las ciudades de Castilla y León . De ahí que el PP esté dando un giro en esta recta final de la campaña y se enfoque más en el voto urbano, clave en las elecciones del domingo. Fuentes del partido creen, además, que el desembarco masivo de dirigentes nacionales no ha servido para lanzar un mensaje homogéneo y claro, y lamentan la 'improvisación' que los organizadores han tenido con Ayuso, «que mueve el voto». «Debería haberse contado más con ella desde el principio», sentencian. Las urnas dirán si las inquietudes que se están viviendo en las filas populares se corresponden con los resultados. En Génova niegan la mayor. Fuentes de la dirección nacional aseguran que no existe ningún tipo de preocupación, que la campaña va «muy bien», que el PP va a obtener «muy buen resultado» y ganará las elecciones, después de que en mayo de 2019 las perdiera frente al PSOE, aunque luego pudo gobernar gracias a su pacto con Ciudadanos. «Además, vamos a triplicar a Vox, ¿dónde está la preocupación?», comentan. Tendencias Pero más allá de Génova, hay mucho partido. Y se miran las elecciones con cierta ansiedad. Las últimas encuestas muestran un PP a la baja, aunque siga siendo primera fuerza política en Castilla y León. Eso sin contar el CIS de Tezanos , que hace su propio análisis y da al PSOE como ganador. En el PP todos confían en que Mañueco ganará las elecciones el domingo. El problema vendrá si no alcanza esa mayoría suficiente que tenía como objetivo, y eso se mide en relación con el bloque de izquierdas y con Vox. Si Mañueco no supera al bloque de oposición, incluidos los partidos localistas, Vox ganará fuerza de forma automática y tendrá en su mano la investidura, la formación del Gobierno y lo que quiera poner sobre la mesa de negociación. Si los de Abascal deciden que quieren entrar en un Gobierno de coalición , Mañueco tendrá muy difícil decir que 'no', ya que necesita sus votos para ser investido y para gobernar. Otra opción, que ha sonado a lo largo de la campaña, es que se negara de forma rotunda y se llegara a un punto de bloqueo que derivara en una repetición de elecciones. El candidato del PP aseguró a ABC, en la entrevista del pasado domingo , que es una idea que no se le pasa por la cabeza. La posible coalición con Vo x, o como mínimo la dependencia total del PP hacia ese partido, aparecía como posibilidad en algunas de las últimas encuestas publicadas. Las consecuencias dentro del PP podrían tener forma de terremoto interno. El discurso de Casado, y de muchos barones, que han marcado todas las distancias posibles con Vox y se niegan a aceptar acuerdos de Gobierno en el futuro, se vendría abajo. Y el PSOE se frotaría las manos. Efecto en Andalucía Uno de los primeros damnificados sería el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno , que puede ser el siguiente en convocar elecciones anticipadas. Moreno, de perfil moderado y centrista, rechaza de plano una coalición con Vox. En su comunidad gobierna en coalición con Ciudadanos, que en Andalucía sobrevive dentro del hundimiento general del partido. La onda expansiva de Castilla y León, con un Vox más fuerte, podría hacer cambiar los planes electorales de Moreno. Ese escenario hipotético de estrategia fallida en Castilla y León tendría consecuencias directas en Génova, según lo ven en algunos sectores del partido. El liderazgo de Casado quedaría dañado, pero sobre todo el de su secretario general, Teodoro García Egea , que se quedaría en una situación bastante comprometida. A partir de la próxima semana deberán convocarse los congresos regionales pendientes. El primero, el de Extremadura, y luego los regionales uniprovinciales, Madrid entre ellos. La posición de Génova se habría debilitado ante las renovaciones que siguen en la agenda, sobre todo en el caso de la Comunidad de Madrid, donde la 'guerra interna' se calmó con una tregua por el periodo electoral, pero que puede estallar de nuevo en cuanto pasen las elecciones. De hecho, en Génova asumen ya que a partir del lunes volverá la presión de Ayuso y su entorno para convocar el congreso regional de forma inmediata. En una situación de crisis interna podrían acelerarse, además, los cambios en la estructura del partido que muchos populares esperan para el congreso nacional del próximo mes de julio, en el que debe revalidarse la presidencia de Pablo Casado. La renovación territorial del PP ha servido para que Génova tenga asegurado un congreso sin sobresaltos, pero algunos sectores populares ven imprescindibles cambios, y apuntan al secretario general y a buena parte de la dirección. Fuentes del partido echan en falta un referente económico claro, pero también un organigrama que emule las grandes áreas del Gobierno, con responsables al frente que fijen la línea del partido. 