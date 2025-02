Ignacio Miranda: Supremo a la carta

Felipe González Márquez, sevillano de la quinta del 42, hijo de un modesto ganadero cántabro que dejó los valles pasiegos para establecer una vaquería en la capital hispalense cuando las frisonas eran parte consustancial del paisaje urbano de los barrios, ha dejado esta semana su ... plácido retiro en la finca de Las Villuercas, donde se recrea en el arte de los bonsáis, para aparecer en un programa de televisión. Con su pelo cárdeno, sobrado de mando en plaza escénico y la verborrea de siempre, Isidoro vino a decir que en estas condiciones no se puede otorgar el indulto a los presos del procés, que no admite que se rompan las reglas del juego. Otro barón del PSOE, Emiliano García Page, aprovechó los minutos de observación post vacunación para manifestarse en contra del propósito, que más que una medida de gracia le parece «una enorme desgracia» y, lo que es peor, «una cesión o el resultado de una transacción, además de un grave error de la democracia».

Aquí, en Castilla y León, ha salido a la palestra el secretario regional del PP, Francisco Vázquez, quien con el perfil plano que salvo honrosas excepciones caracteriza actualmente al partido, acusa a al presidente del Gobierno de «certificar la muerte de la socialdemocracia» y sustituirla por el sanchismo. Uno no sabe muy bien si este mensaje es de cosecha propia del político segoviano, ahora que va granando el cereal, o forma parte de los anodinos argumentarios en serie que elaboran asesores y paniaguados diversos. Porque antes que la socialdemocracia, con la que tanto tiempo lleva flirteando un PP incapaz de superar sus complejos, está la democracia, el Estado de Derecho que consagra la separación de poderes. Promover el indulto de trece políticos catalanes condenados por malversación y sedición, como recoge el dictamen del Tribunal Supremo, es una «decisión inaceptable para la anticipada extinción de la responsabilidad penal».

La demoledora argumentación del alto tribunal deja claro que los condenados, además de no haber mostrado arrepentimiento, lo fueron por sus ataques a la observancia de las leyes y a la convivencia en el marco constitucional. Algo que le resbala a Pedro Sánchez, quien en su huida hacia adelante para buscar su particular concordia -un apaño con los independentistas para seguir en el poder- tuvo la desfachatez de asegurar que la venganza y la revancha no son principios constitucionales. Tela marinera. El mendaz inquilino de la Moncloa, con el eximio jurista Óscar Puente de corifeo, olvida que para exhumar los restos del general enterrado en Cuelgamuros, en septiembre de 2019, sí que tuvo en cuenta el parecer favorable de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que además se opuso a depositarlos en la cripta familiar de la catedral de La Almudena. Amoralidad y arbitrariedad a partes iguales, con tiempo para llamar a Rociíto.

Supremo a la carta.