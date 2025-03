El pasado mes enero, en plena tercera ola de la pandemia, los medios dieron la tabarra con una unidad móvil de vacunación puesta en marcha por la Comunidad Foral de Navarra, para llevar los viales a las comarcas de montaña. Zonas con accesos complicados en ... invierno, carreteras estrechas repletas de curvas y un paisanaje formado por vecinos de elevada edad, con escasa capacidad para moverse en vehículo propio. Porque no son los youtubers de Andorra, los de Ferrari va, Porsche viene. Del transporte público mejor no hablar, pues no llega a diario ni en horarios racionales a gran número de localidades del medio rural. De manera que la iniciativa de la ambulancia habilitada para este uso parecía todo un acierto, que en buena lógica deberían copiar en otras regiones.

Pero ya saben que la harka autonómica es muy suya. Prefiere apoyar el hecho diferencial, el rasgo distintivo, la imagen de marca. Puro marketing político y mucha visión aldeana. Porque lo de sumar fuerzas y estrategias para un gran proyecto moderno de España, vertebrado y solidario, no interesa. Menudo peñazo. Luego nos enteramos, al leer el cuerpo de la noticia, que en la unidad móvil, un camión Renault de 12 metros de longitud, había más ruido que nueces. Anduvo varias semanas inmunizando ancianos pero fue devuelta a Francia, en concreto a un hospital de Toulouse, porque es parte de un proyecto de cooperación transfronteriza. Así que, a los mayores que no tuvieron la dicha de ser atendidos en ella, les daban ganas de cantar «No te vayas de Navarra, flamencona...», la jota con sones de pasodoble que viene al pelo describir lo ocurrido. Lo que viene a corroborar que siempre hay una copla para cada situación, por peregrina que sea. En El Bierzo hay marejada por la manera de administrar la vacuna a los mayores. Una lentitud exasperante, aún mayor que el promedio nacional. Los alcaldes de algunos municipios del Área de Salud de Fabero acusan a la Junta de chantaje, al priorizar la inoculación de quienes acuden hasta el hospital de Ponferrada, a cincuenta kilómetros de algunos núcleos aislados de Los Ancares. Una fórmula que no denota precisamente una apuesta por lo rural, denuncian los regidores, quienes arremeten contra el vicepresidente, el omnisciente Francisco Igea, por considerar «sensata» esta fórmula. Además, Coalición por El Bierzo denuncia que la vacunación de los octogenarios de zonas como Bembibre ni siquiera ha comenzado, cuando en Valladolid, en esa franja de edad, la mayoría ya ha recibido las dos dosis. La mejor manera de combatir el victimismo pasa por evitar los agravios entre territorios. Es evidente la dificultad de inocular los viales a dos millones de personas dispersas en 94.000 kilómetros cuadrados, por eso urge buscar opciones que aligeren el proceso para lograr una distribución efectiva, proporcional y justa. Si hubiera vacunas, claro.

