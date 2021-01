Poderío trans

Ignacio Miranda Actualizado: 24/01/2021 11:16h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ya no nos sorprende la lentitud de la vacunación del personal, sino el fenómeno indecente de acaparamiento de viales entre algunos ejemplares de nuestra modélica clase política. Un biotipo de auténticos jetas que, al amparo de sus cargos, pillan dosis para sí mismos y los de en derredor con la excusa de que no se desaproveche el material. Da igual el consejero llorica dimitido de Murcia que el par de alcaldes de dos municipios de Valencia que son pareja. Luego, como remate, sale un espectro de Albert Rivera para afirmar que, después de mayores, sanitarios y funcionarios en puestos de riesgo, deben estar los legisladores. Con un par. Como en Portugal. De manera que no sabes si es peor el

