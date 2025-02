Ignacio Miranda: Ciudadanos no, Ermitaños

Paco Natillas es de pasta flora, y mea de cuclillas como una señora». Así decía una coplilla irónica dedicada por el incisivo sentir popular a Francisco de Asís de Borbón, el esposo afeminado de Isabel II, porque lo de los apodos es muy nuestro. Luego, ... cansados ya de las denominaciones grandilocuentes de caudillo y generalísimo, el personal se desahogaba llamando Paco el Rana a Franco, por sus viajes de provincia en provincia para inaugurar pantanos y combatir la pertinaz sequía, saltando a modo de batracio. Y ahora tenemos como figura política destacada al vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, vulgo Paco Capillas, por su manía de limitar la presencia de fieles en los templos a 25 con independencia de su aforo, o Paco Terrazas, por su aversión a permitir el acceso al interior de los bares.

Medidas ambas de dudosa eficacia sanitaria, porque las cifras de los diferentes indicadores no se corresponden con la extensión territorial de una región mayor que Portugal y una notable dispersión poblacional, y un difícil encaje en nuestro ordenamiento jurídico, que defiende hasta el empecinamiento el vicepresidente en su particular «lógica epidemiológica». La limitación de feligreses en misa representa un grave ataque a la práctica religiosa con la excusa del virus, a partir de una medida injusta, irracional y arbitraria, que genera indignación en miles de ciudadanos. Paco insiste en que lo hace porque acude población mayor, vulnerable, «que allí se quita la mascarilla». Porque esta prohibición atenta contra la libertad de culto recogida en el artículo 16 de la Constitución, algo que al Gobierno autonómico le resbala tanto como adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde.

Henchido de soberbia y envuelto en un aire mesiánico, Igea adolece de la mayor carencia de un servidor público en democracia: no escucha y solo ve en una dirección. Tiene ínfulas de general pero le pierden las formas de chusquero. Le mola el arresto. Meterle a uno el paquete por menos de nada. Por bemoles pretende que la gente se quede en casa, como él mismo ha reconocido ante el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, médico también, cuando trataba de hacerle ver lo absurdo de la norma. Siendo de un partido teóricamente liberal, quiere que llevemos vida enclaustrada de eremitas por «razones de salud». Tan pronto amenaza nuestros derechos fundamentales como se pone sensacionalista con las camas UCI que nos esperan si no le hacemos caso. Es el virrey que gobierna la taifa de Castilla y León, con el consentimiento de Mañueco. Así nos va con semejante engrudo: un PP decadente sin rumbo, que no mira el ejemplo de Madrid con sus aciertos, más la versión mesetaria de Ciudadanos con este verso suelto y desabrido. Mejor dicho, Ermitaños, por su obsesiva tendencia a la reclusión.