Igea y Tudanca siguen en «contacto» Pasearon ayer solos cerca de las Cortes, un día después de la reunión entre Ciudadanos y PP

M. SERRADOR Valladolid Actualizado: 21/06/2019 08:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con las aguas del Pisuerga como único testigo, el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, y el del PSOE, Luis Tudanca, volvieron a encontrarse. Eligieron la primaveral mañana de ayer para pasear por las proximidades del río vallisoletano, en soledad. Hacía poco más de doce horas del último encuentro entre la formación naranja y el PP, del que salió un acuerdo en materia programática para gobernar la Comunidad en coalición, pero en el que no fue posible avanzar en el reparto de consejerías.

Sin testigos, o eso creían, los dos dirigentes retomaron un contacto que, al menos públicamente, se ha limitado en las últimas semanas al intercambio de cartas y mensajes en las redes sociales. Ninguna otra relación visible de los dos candidatos, ya que, al menos hasta que los pactos nacionales entraron en escena, habían dado sobradas muestras de entenderse: Igea con sus continuos alegatos durante la campaña en favor de un cambio que acabase con los gobiernos del PP, y Tudanca porque daba por hecho que contaba con su apoyo para acceder a la Presidencia de la Junta, lo que se tradujo en más halagos que críticas.

Sin negociación

La estampa de ayer se produce después de que los dos protagonistas no hayan llegado a sentarse para negociar un acuerdo de gobierno. Ese es uno de los reproches de Tudanca hacia Igea, que no le haya dado la oportunidad de acordar el futuro de esta tierra, a pesar de haberse envuelto en la bandera del cambio. Por su parte, Francisco Igea no ha podido ocultar que no está cómodo con las directrices marcadas por la dirección nacional de su partido, que no son otras que la negociación con el PP como «socio preferente». Fiel a este mandado del «padre» Rivera, el político vallisoletano ha evitado durante todo este tiempo cualquier tipo de «escarceos» visible con los socialistas. Él mismo se autodenominó «la novia» durante la campaña, en vista de que tanto PP como PSOE le pretendían, por eso no era cuestión de dar falsas esperanzas al partido de la rosa.

Tudanca e Igea pasearon ayer, horas antes de que se constituyan las Cortes de Castilla y León y que el candidato de Ciudadanos, Luis Fuentes, se haga con la Presidencia gracias al apoyo del PP y dentro de uno de los primeros acuerdos alcanzados entre las dos formaciones. Pero falta aún el pacto para el diseño del Gobierno de Castilla y León bajo la presidencia del popular Alfonso Fernández Mañueco. El reparto de poder es algo así como las capitulaciones matrimoniales en las que hay poco espacio para afectos. Será, además, el momento de decir adiós a relaciones anteriores, aunque siempre cabe la posibilidad de no abandonarlas del todo y dejar abierta una puerta a la esperanza hasta que se pronuncie el «sí quiero» definitivo.