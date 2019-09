Igea, sobre su pique en Twitter con Puente: «Ya he hecho propósito de enmienda» El vicepresidente de la Junta asegura que ha recibido «alguna bronca familiar» y que no puede «hacer lo mismo que cuando era un ciudadano normal»

G. CASTRO Valladolid Actualizado: 05/09/2019 14:40h

El intenso pique en Twitter entre el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y el acalde de Valladolid, Óscar Puente, ya no tendrá más capítulos. El también portavoz del gobierno autonómico ha asegurado este jueves en rueda de prensa que ha recibido «alguna bronca familiar» y que ya no puede hacer «lo mismo que cuando era un ciudadano normal». «Ya he hecho un propósito de enmienda», bromeó.

La batalla en redes sociales ha durado varias semanas hasta que Óscar Puente tocó fondo con un último mensaje. El edil vallisoletano respondió a un ataque en el que se le llamó «ridículo, hipócrita, simple, feo, muy feo, indecente, hediondo, y con complejo de pene pequeño». A esto, Puente se lanzó con otra publicación, en la que adjuntó cuatro fotografías de Francisco Igea. «Soy feísimo. No como Igea. Ese sí que es guapo», escribió. El vicepresidente de la Junta, todavía con ganas de más, le respondió en tono irónico: «Ante la avalancha de comentarios y proposiciones femeninas que estoy recibiendo después de este acertado tweet de nuestro alcalde me veo en la obligación de aclarar públicamente lo siguiente: A) Soy hombre felizmente casado. B) No. Mi mujer no es ciega. C) Lamento no ser su tipo».