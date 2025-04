Igea, sobre la opción de irse al PP: «Nunca digas nunca jamás» El vicepresidente de la Junta, actualmente militante sin cargo orgánico en Ciudadanos, no descarta presentarse a las primarias autonómicas y nacionales del partido «si no hay un candidato mejor»

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea , actualmente militante sin cargo orgánico en Ciudadanos, ha citado el clásico cinematográfico de la saga de James Bond «Nunca digas nunca jamás» al ser preguntado sobre la posibilidad de acabar dentro del PP, dejando así la puerta abierta a esa opción. «Era una buena película», ha dicho en una entrevista concedida a Efe.

Además, Igea ha afirmado que «si no hay un candidato mejor» que aspire a liderar a su partido en las próximas elecciones autonómicas o nacionales se presentará a las primarias.

«Si no hay un candidato que considere mejor, con más capacidad, más conocimiento público y con mejor equipo , naturalmente que me presentaré, pero espero que lo haya», ha indicado sobre la necesidad de que su partido entienda que «es mejor sumar y no seguir restando» , en referencia a la pérdida de apoyos electorales y de afiliados, que en Castilla y León ve como un proceso «contenido».

Con las «palmaditas» propinadas durante las primarias de su partido por la actual líder nacional de Cs, Inés Arrimadas , aún presentes, Igea ha reconocido que hace «más de un mes» que no habla con ella , pero ha añadido que sí tienen en cuenta su opinión a la hora de abordar la pandemia, en cuestiones como las demandas del partido sobre la nueva cepa del coronavirus descubierta en Reino Unido. «Me hicieron bastante caso» , ha remarcado.

No le «quita el sueño» que le quieran «con locura» en su partido o no, sino su mujer, pero en el caso de Ciudadanos a lo que aspira es a responder a un «espacio político» en el centro que «existe» , a pesar de que en los últimos tiempos ha reconocido que el partido como herramienta política «no crece».

« Pero Ciudadanos no es su Ejecutiva ni sus cargos electos, son sus militantes y siento el más profundo de los afectos por la gente que ha trabajado muy duro por este proyecto», ha resumido.

Dada su situación en el partido, sin participación en los órganos de dirección nacional y autonómico, Igea ha descartado impulsar una nueva formación política y se ha remontado al momento en el que surgieron UPyD y Ciudadanos y él se encontraba en el primero, para defender que «la ciudadanía no entendería la existencia de dos partidos en ese espacio».

«Sigo pensando lo mismo», ha recalcado Igea, convencido de que «la gente crea partidos con muchísima facilidad» , pero ha alertado del riesgo de que acaben incurriendo en lo que ha denominado como «fulanismo», en referencia al «partido de fulano o mengano». «Ciudadanos no era el partido de Rivera y no debe ser el partido de Arrimadas» , ha resumido.

«Aspiro a tener el mejor candidato posible para las autonómicas y las nacionales», ha insistido, esperanzado con la posibilidad de que haya «uno mejor» que él para representar a Ciudadanos y, mientras tanto, seguirá «trabajando por este espacio y estas ideas».