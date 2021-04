Igea, a los sindicatos: «Antiobrero es paralizar 88 acuerdos por el empleo» CC.OO. y UGT cargan contra la Junta por no querer incluir en el Plan de Empleo el complemento a los ERTE

Nuevo encontronazo entre los sindicatos y la Junta o, más concretamente, entre los responsables de CCOO y UGT, por un lado, y el vicepresidente, Francisco Igea, y la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, por otro. El motivo, los acuerdos del Diálogo Social que siguen sin firmarse ante la exigencia de los primeros de que se incluyan los complementos a los ERTE en el Plan de Empleo, una medida que, según el secretario general de CCOO, Vicente Andrés, cuenta con 12 años de historia, en la que fue pionera Castilla y León y están implementando otras autonomías, gobernadas por PP y Cs.

Andrés cargó ayer contra el retraso de tres meses de unos acuerdos de los que dependen miles de empleos y personas, en un gobierno con «dos almas», la del PP, continuadora del Diálogo Social, y Cs, minoritaria y contraria, en su opinión. «El Gobierno regional está deshojando la margarita y esperemos que se incline por incorporar las ayudas a los ERTE», dijo, para cargar contra la consejera de Empleo, a la que pidió moderación tras «jactarse» y mostrar su «entusiasmo» por «encabezar la cruzada antiobrera» en Castilla y León, en referencia a sus declaraciones en una entrevista a ABC.

La respuesta llegó, en primer lugar, de la propia Carlota Amigo que, tras el Consejo de Gobierno, defendió que «lo importante para los obreros es encontrar un empleo», por lo que, frente a la política de subsidios como el complemento a los ERTE, apostó por «las que activan el empleo». El vicepresidente de la Junta no pudo por menos que rematar la jugada para señalar que «no hay nada más antiobrero que tener paralizados 88 acuerdos para crear empleo porque no se consigue un subsidio». «Es una consejería de Empleo, no de acción sindical», concluyó.

Desde UGT, Faustino Temprano recordó que los acuerdos suscritos por los sindicatos a nivel estatal y autonómico, con dos planes de choque, no se desarrollaron de forma ágil y lamentó que hayan sido insuficientes, porque hay gente que lo ha perdido todo y hay que darles una respuesta para dejar de ver las «colas de la vergüenza». En este sentido, exigió «celeridad» a la Junta para cerrar los acuerdos del Diálogo Social y constató que no es un problema de fondos, porque hay superávit, con la sentencia que supondrá la devolución de casi 200 millones del IVA de 2017, y llegarán además fondos de la UE. Según su opinión, los complementos a los ERTE sólo supondría nueve millones en el año con el presupuesto más expansivo de la historia.