Igea: «Si volvemos a pactar solo con el PP, Ciudadanos tendrá poco futuro»

El vicepresidente de la Junta y dirigente de Ciudadanos Francisco Igea se mostró contrario a la alianza electoral con el PP que propone Inés Arrimadas porque cree que «no cambiaría nada sustancial» ni en Cataluña ni en el País Vasco y haría que España «perdiera una marca» como la de Cs que es «hoy es más necesaria que nunca». «Si volvemos a pactar solo con el PP, Ciudadanos tendrá poco futuro», dijo.

Igea participó en el segundo acto de la plataforma «Ciudadanos eres tú» que, mediante la enmienda a los estatutos bautizada como «Democracia y Libertad», trata de definir entre todos los militantes «qué modelo de partido queremos, qué organización queremos y hacia dónde vamos como partido y con qué estrategia», dijo al respecto.

A su juicio, «si las alianzas finalmente se visibilizan como una alianza únicamente con el Partido Popular volveremos a estar en un solo lado del arco» y ese fue, a su juicio, «uno de los grandes errores después de las autonómicas, que la gente nos viera solo a un lado del arco». Eso, añadió, que «la marca Ciudadanos sufra y tenga poco futuro». Por eso, dijo, «no podemos volver a equivocarnos. Nosotros vinimos aquí para acabar con el bipartidismo, no para alimentarlo, renovarlo o reformarlo».

En este sentido aseguró que si el partido se coloca «solo en un sitio» se equivocará. «Queremos revivir el centro, que es mayoritario en España» dijo, frente a la «trinchera» y al «enfrentamiento». A su juicio hay «mucha gente en el ámbito de la socialdemocracia, militantes y exmilitantes del PSOE» que saben que «la deriva del Partido Socialista no va a ninguna una parte y es un viaje del que alguna vez habrá que bajarse. Y nosotros tenemos que ser capaces de ofrecer un espacio en el que ellos puedan sentirse también acogidos», razonó.

«Se trata de saber si la estrategia que nos trajo hasta aquí, la de tener solo pactos con una parte, y la organización que tenemos, es responsable o no de nuestro resultado electoral», explicó el vallisoletano. «Si no cambiamos organización, estrategias y alianzas, si no cambiamos programas y personas, ¿es que no nos equivocamos, es que quienes se equivocaron fueron los ciudadanos? Le estaríamos diciendo a los ciudadanos que no nos hemos equivocado en nada y que vamos a volver a repetir», argumentó al respecto. A su juicio, lo que tienen que hacer es «autocrítica» para «poder decirle a los ciudadanos que hemos entendido el mensaje».

En todo caso, aseguró, «las coaliciones electorales y la estrategia quien las ha de proponer reglamentariamente es la Asamblea, los militantes y compromisarios» del Congreso del Ciudadanos. Por eso, dijo en clara alusión a Arrimadas, «no puede ser que ninguna candidatura condicione el futuro del partido».

Según su razonamiento, «nadie sobra en Ciudadanos sino que falta mucha gente que se ha ido, mucha inteligencia que se ha marchado». El partido, añadió, «no tiene que ser cada día más pequeño sino más grande» y por eso «no puede ser que cada vez que una persona discrepa le digan preséntate o vete».