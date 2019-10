Igea: «No es razonable dar servicios en municipios de 50 personas» El vicepresidente de la Junta ve el paro como un toque de atención a los políticos

«Podemos cerrar los ojos pero dar servicios a municipios de 30, de 27, de 8 o de 50 habitantes no parece muy razonable». Así lo aseguró ayer el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, que afirmó ayer que no se puede «mirar hacia otro lado» ante la despoblación, pero defendió «medidas reales aunque sean arriesgadas». «Tocar las campanas está bien, pero no es suficiente», expresó Igea. El vicepresidente, que visitó la fábrica de Quesos Cerrato en la localidad palentina de Baltanás, aseguró que el paro de cinco minutos convocado por la coordinadora de la España Vaciada es «una llamada de atención más» a los políticos y a las administraciones sobre la gravedad de un problema que «hay que afrontar en serio de una vez».

Al respecto, el también líder de Ciudadanos en la Comunidad aseguró que su formación ha llegado al Gobierno de Castilla y León «con la intención clara» de afrontar este problema desde todos sus aspectos, económicos, fiscales, de explotación del patrimonio y también en lo relativo a la ordenación territorial, informa Efe.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, abogó por trabajar «entre todos» para que la España vaciada se convierta en la de las oportunidades y valoró de forma «muy positiva» el alto grado de implicación de la sociedad en esta materia, informa Ep.