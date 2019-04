Elecciones generales 28-A Igea: «No habrá líneas rojas para un pacto de Gobierno en la Junta; vamos a ganar» El PP cree que los datos de las generales no son extrapolables, mientras que el PSOE acaricia ya el triunfo

Con los resultados electorales ya reposados y asimilados, los líderes políticos de la Comunidad hicieron ayer su particular balance, que fue desde la emoción contenida del PSOE, a una mínima autocrítica y silencio de quienes han obtenido el peor resultado de su historia, el PP. Frente a ellos, el candidato de Ciudadanos a la Junta, Francisco Igea, derrochó entusiasmo con un sufragio que les ha permitido pasar de un diputado en Castilla y León a ocho y lograr porcentaje de voto del 19 por ciento. Tal es así que Igea considera que «los resultados son espectaculares» y ve claro que será posible llegar en las autonómicas al 20 por ciento de los votos, la cifra para un partido «ganador».

De esta forma, el candidato a la Junta por la formación naranja auguró que en las elecciones municipales y regionales, «los resultados serán mejores que en España», hasta el punto de que tiene muy claro que «somos nosotros los que vamos a dirigir el cambio». En este punto, aseguró a ABC que no pondrá «líneas rojas» es decir, que no rechaza que -siempre pensando en que «vamos a ganar»- Cs llegue a un pacto de Gobierno con PP o PSOE. Eso sí, insistió en que «sí que pondremos una serie de condiciones de regeneración, transparencia y, sobre todo, que se cumpla con la igualdad real de todos los españoles». Matizó que «no cerramos la puerta a nadie, no podemos llevar una negociación con una mano en la espalda, no vamos a subastar el cambio, pero los dos partidos tienen mucho por hacer», si bien cree que éste no llegará «si el Gobierno no está presidido por nosotros».

Mientras, en el Partido Popular los análisis son bien distintos y para nada entusiastas. Fue el secretario general de los populares en la Comunidad, Francisco Vázquez, el encargado de hacer una valoración de los resultados, mientras que el presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, optó ayer por guardar silencio. Vázquez achacó «a la división del centro derecha que ha beneficiado al PSOE» la pérdida de votos del PP e hizo una pequeña autocrítica en el sentido de que «no hemos sabido explicar que la única opción al PSOE era el PP». A partir de ahí, criticó que el propio sistema electoral ha beneficiado al partido ganador que, en este caso, ha sido el PSOE, y le ha restado escaños. El número dos del PP advirtió, no obstante, de que ha quedado demostrado que «la Comunidad prefiere un gobierno de centro derecha», dado que el 55,4 por ciento de los votos son de partidos de este espectro, frente al 40,1 que pertenecen a las formaciones de izquierdas.

En cualquier caso, Francisco Vázquez no cree que los datos de las elecciones generales sean extrapolables a las autonómicas y municipales. Es más, de cara al 26 de mayo anunció que «salimos a ganar y a gobernar», por lo que pidió «aumentar el ritmo de trabajo en el mes que queda, porque contamos con los mejores candidatos». También negó que se pueda producir una desmovilización entre candidatos y seguidores porque «tenemos más ganas que nunca».

La «prudencia» de Tudanca

Y para ganas las del aspirante a la Junta por el PSOE, Luis Tudanca, quien «con humildad y prudencia» ante los buenos resultados advirtió de que «no hay nada hecho» pero «no nos vamos a rendir y mucho menos ahora que estamos tan cerca de un gobierno socialista después de 32 años», aseguró. Así que pidió «darlo todo para hacerlo realidad» e hizo un llamamiento a la movilización «en el momento de la recta final en el que es necesario que seamos constantes». Tudanca se reconoció «enormemente satisfecho» con los resultados obtenidos por el PSOE, pero no quiso entrar a valorar los del PP, «no nos vamos a meter en casa ajena», y, aunque no quiso hablar de los de VOX sí matizó que «se ha demostrado que había más de burbuja que de realidad». Tampoco se pronunció sobre posibles acuerdos de Gobierno de Pedro Sánchez, aunque sí dejó claro que «vamos a seguir igual de exigentes y reivindicativos con el próximo Ejecutivo de España» y mencionó especialmente la necesidad de un nuevo modelo lo de financiación o la puesta en marcha de medidas para la repoblación.

En cuanto a la cuarta formación política de la Comunidad, Vox, que entra en el Congreso con un escaño, el de Valladolid, la única valoración llegó ayer a través de una grabación enviada a los medios en la que el diputado electo Pablo Sáez aseguró que « Vox ha venido para quedarse» y llevar al Parlamento «una voz clara y el compromiso con la defensa del orden constitucional, el Estado democraticco y el imperio de la Ley». «La España viva ha comenzado a andar», sentenció.

Mientras, el líder de Podemos, Pablo Fernández, cuya formación no ha obtenido representación de la Comunidad, achacó estos resultados al conflicto catalán, así como a la concentración del voto en el PSOE, debido al «miedo» por la irrupción de Vox.