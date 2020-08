Igea, a Irene Montero, sobre la prostitución: «No está regulada. No puede prohibirse lo que no existe» El vicepresidente de la Junta subraya que la persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del Ministerio del Interior y del poder judicial

El vicepresidente de la Junta, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, reflexionó este sábado sobre las manifestaciones de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien señaló que el Gobierno se ha dirigido a las comunidades autónomas para que actúen sobre los lugares en los que se ejerce la prostitución y que se pone «a disposición» de las mismas.

«¿Cómo que estamos a disposición? En España la prostitución no está regulada, es ilegal o alegal, no puede prohibirse lo que no existe. La persecución de la explotación y el tráfico de mujeres es tarea del Ministerio del Interior y del poder judicial», subrayó Igea en su cuenta de Twitter.

La ministra señaló en una entrevista radiofónica que la lucha contra la explotación sexual y la industria proxeneta es una prioridad para el Ministerio de Igualdad. «Además, los prostíbulos deben ser cerrados por motivos de salud pública y especialmente para proteger a las mujeres en situación de prostitución. Estamos a disposición de las comunidades autónomas», dijo.