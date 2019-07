Igea: «Gracias, Alfonso, por tu paciencia con mi carácter» Entusiasmo en las filas del PP y Cs porque será «el mejor gobierno de la historia»

M. S. Valladolid Actualizado: 03/07/2019 10:11h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Esto parece una boda», se llegó a comentar ayer en las Cortes de Castilla y León ante el entusiasmo incontenido de los dirigentes del PP y de Ciudadanos que veían el fruto de semanas de intensas negociaciones en las que fueron muchos los que sufrieron por un pacto que este martes rubricaron Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea. «Pelillos a la mar» pensaron muchos, recordando actitudes y declaraciones de unos y de otros que forman ya parte del pasado, al menos esa es la intención con la que sellaron el acuerdo.

Igea, que reconoció estar en una «duda permanente», hizo suyo aquello de que «arrepentidos quiere Dios» y por eso en sus primeras declaraciones, mucho más relajado que en otras ocasiones, se sinceró con Mañueco: «Gracias, Alfonso, por tu paciencia y tolerancia con mi carácter». No hubo más confesiones pero sí muchas muestras de satisfacción, especialmente entre los dos emisarios de las direcciones nacionales del PP y Cs, Teodoro García Egea y José María Espejo-Saavedra, a los que se sumó el popular Javier Maroto. Han sido semanas de idas y venidas a Castilla y León que han dado como fruto «el mejor gobierno que ha tenido nunca Castilla y León», en palabras del dirigente de la formación naranja. Y más flores de unos hacia otros ya que García Egea, por su parte, agradeció «el sentido de Estado de Ciudadanos» que «abre una nueva etapa en Castilla y León de estabilidad, esperanza y progreso». Menos entusiasmo se percibió entre los periodistas, a los que no se permitió hacer preguntas durante el acto oficial y fueron relegados al final de la sala, lo que motivó una queja formal del Colegio de Periodistas. Así que hubo que ir a los pasillos del Parlamento para preguntar y ver a Francisco Igea estrenarse como portavoz —Mañueco no quiso hablar para no «interferir» en las labores de la Portavocía— e intentar justificar sus desencuentros con la dirección de Ciudadanos al señalar que en su partido se siente «muy cómodo» ya que «en la Ejecutiva se debate y se discute de estrategia, no hay dudas sobre el programa». Y recordó que fue Rivera quien le colocó en este órgano del partido.