Igea: «El espectáculo que está dando España ante el mundo tiene que acabar» El vicepresidente de la Junta tilda de «deplorable» la disparidad de medidas adoptadas contra la pandemia

ABC Zamora Actualizado: 19/10/2020 17:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas El ministro Illa busca sustituir el estado de alarma por su plan de alertas

Como «deplorable» ha calificado este lunes el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, el «espectáculo» ofrecido con la gran disparidad de medidas adoptadas contra la pandemia de coronavirus dentro del territorio español. Y es que, a su juicio, «el espectáculo que estamos dando ante el mundo tiene que acabar. En este país, tendremos que tener decisiones pactadas, niveles amarillo, verde, rojo y, cuando alcanzas determinado nivel, tomas determinadas medidas y no podemos seguir en esta carrera de ocurrencias de unos y de otros», ha afirmado.

«No puede ser que unas comunidades tomen unas medidas; otras, otras. Yo cierro el bar, tú no lo cierras, yo perimetro, tú no perimetras. Esto no puede ser. Estamos enfrentándonos a una situación muy complicada, que está poniendo a este país en riesgo y no podemos continuar de esta manera», ha insistido tras la reunión mantenida en Zamora con el presidente de la Diputación provincial, Francisco José Requejo.

«El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad. El Consejo Interterritorial tiene que aprobar un plan de actuación con niveles o indicadores prefijados, tiene ese plan encima de la mesa, está debatido ya por el Consejo Interterritorial de Salud Pública pero los ciudadanos no pueden continuar viendo este espectáculo», ha insistido. «Nosotros llevamos meses insistiendo en esta estrategia, hemos sido leales y hemos apoyado las medidas cuando hemos pensado que había que apoyarlas pero también tenemos que decir con toda la rotundidad posible que esto no puede ni debe continuar así».

«Tendremos que ser capaces de tomar medidas conjuntas y racionales y de poner por encima de nuestras disputas políticas la vida y la salud de nuestros ciudadanos. Y eso es lo que estamos pidiendo: pongamos por encima de nuestras disputas políticas la vida de los ciudadanos, los criterios científicos y consigamos establecer esto. Si esta semana no conseguimos establecer esto, tendremos muy difícil explicarle al mundo cómo funciona este país», ha remarcado.

En este contexto, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León aseguró que la Administración autonómica «va a seguir tomando» las decisiones necesarias en Burgos, Salamanca y Palencia. «Nosotros nunca hemos eludido nuestra responsabilidad. Esta comunidad no ha eludido nunca su responsabilidad, No hemos esperado a que otros vengan, nos digan o nos impongan pero queremos que el Gobierno de la Nación deje de eludir su responsabilidad. Ya es hora», ha subrayado, informa Ical.

Respecto al confinamiento de Burgos, Francisco Igea ha explicado que las medidas serán «idénticas» a las de León, Palencia y Salamanca y que entrará en vigor cuando se publique en el Boletín oficial de la Castilla y León.

Cifras

En cuanto a la situación general de Castilla y León, el número dos del Ejecutivo autonómico ha pedido «precaución» a la hora de valorar las cifras de incidencia de la pandemia, que son «preocupantes», aunque crecen de forma leve. «Las cifras de Valladolid capital estaban contenidas y descendiendo poco a poco la incidencia acumulada este fin de semana. Los datos de incidencia acumulada del fin de semana hay que tomarlos con precaución. Veremos a lo largo de esta semana cómo evoluciona», ha apuntado.

«En general, la Comunidad presenta unas cifras de incidencia acumulada discretamente crecientes. En la razón de los 14 a 7 días está un poco por encima del 50 por ciento y tenemos que esperar a que pasen 7 a 14 días de las últimas medidas de restricción para ver el efecto que tienen estas medidas pero la situación es preocupante. La presión en las UCI empieza a ser muy alta y nosotros no queremos parar la actividad ordinaria más», ha añadido.